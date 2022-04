De vieringen van Koningsdag zijn in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht over het algemeen rustig verlopen. Dat melden de politiewoordvoerders van de vier grote steden.

In Rotterdam zijn woensdag in totaal 27 mensen aangehouden. "Dat ging vooral om kleine vergrijpen, zoals vechtpartijtjes, openbare dronkenschap en belediging", aldus een zegsman.

In Amsterdam, waar vele tienduizenden mensen aanwezig waren, was het volgens de politie "druk maar gezellig". Er zijn in totaal 23 mensen aangehouden. Ook in de hoofdstad ging het om kleine vergrijpen. De reis huiswaarts verliep voor de koningsdagvierders zonder grote incidenten.

Ook in Den Haag, waar het zwaartepunt van de feesten in de avond en nacht naar Koningsdag lag, verliep de viering zonder veel wanklank. De politie kon desgevraagd nog niet melden of, en zo ja, hoeveel mensen zijn opgepakt.

Een politiewoordvoerder van de gemeente Utrecht schetst een vergelijkbaar beeld. In de stad was sprake van "een goede sfeer zonder excessen".