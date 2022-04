Koning Willem-Alexander heeft iedereen in Limburg bedankt voor een "onvergetelijke" Koningsdag. Woensdag rond 13.15 uur zat het programma voor de koninklijke familie in Maastricht er na ruim twee uur op.

In zijn woord van dank schonk de koning ook kort aandacht aan de coronacrisis, de overstroming in Limburg en de situatie in Oekraïne.

"Twee jaar lang heeft dit in het vat gezeten. Wat in het vat zit, is niet verzuurd. Twee lange jaren van individueel coronaleed en collectief chagrijn. Twee lange jaren waarin Limburg keihard geraakt is door de coronacrisis en ook nog een watersnoodramp over zich heen kreeg."

De koning besloot met een dankwoord. "Wij zijn intens dankbaar dat we dit in vrede kunnen vieren, in de wetenschap dat een paar honderd kilometer verderop in Oekraïne die arme mensen vrijheid niet gegeven is."

De koninklijke familie vierde Koningsdag dit jaar in Maastricht, de stad die eigenijk al in 2020 bezocht zou worden. Het is de eerste keer sinds drie jaar geleden dat de verjaardag van de koning, die dit jaar 55 werd, weer zonder coronamaatregelen werd georganiseerd.

Dj-set, André Rieu, spel en Rowwen Hèze

De bus met de koninklijke familie kwam rond 11.00 uur aan op de Sint Servaasbrug, voorafgegaan door een muziekstoet. De familie stapte uit, met de jarige koning Willem-Alexander voorop, om mensen die klaarstonden te begroeten.

De burgemeester nodigde de koninklijke familie vervolgens uit om te beginnen aan de route, die onder meer langs de rivier de Maas liep.

Vervolgens begaf het gezelschap zich naar onder meer de Graanmarkt, waar onder meer het Maastrichtse dj-duo Lucas & Steve optrad. Prinses Amalia ondersteunde het duo bij de dj-set. Daarna werd de koninklijke familie onderworpen aan een spel en een quiz over het Maastrichtse dialect. Vervolgens speelde André Rieu met zijn orkest voor de aanwezigen op het Onze Lieve Vrouweplein.

Het koninklijke gezelschap vertrok na vragen van de pers richting het Vrijthof, waar de Limburgse band Rowwen Hèze het lied Bruid op blote voeten (een ode aan Limburg en koningin Máxima) liet horen.

Willem-Alexander sprak vervolgens als afsluiter zijn dankwoord uit. Eerder had de koning gereageerd op een peiling die de NOS dinsdag publiceerde. Daaruit bleek dat het vertrouwen in hem steeds meer daalt. "Peilingen doen me niet zo veel. Wat ik wel goed vind, is opbouwende kritiek", zei hij. "Als je dat niet hebt, kun je eindigen als Poetin. En dat wil niemand."