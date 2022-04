Prinses Amalia hoopt binnenkort een keuze te maken waar ze gaat studeren. Of het Maastricht wordt, waar ze woensdag op Koningsdag te gast is met de koninklijke familie, weet ze nog niet.

Op de vraag van de NOS of ze eventueel gaat studeren in de Limburgse hoofdstad antwoordde ze: "Nou, dat weten we nog niet, maar ik hoop binnenkort een keuze te kunnen maken. Maastricht is echt een prachtige stad, die een fantastisch programma heeft neergezet."



"De komende maanden" wil ze meer bekendmaken over de studie die ze gaat volgen.

De kroonprinses zei verder dat ze zal moeten wennen aan het leven in de spotlights. "Ik heb veel dingen gedaan die mij een stapje verder helpen. Creatieve en leerzame dingen. Ik ben dankbaar voor de privacy die mij daarbij gegund is."

'Vrijheid is niet vanzelfsprekend'

Haar vader, koning Willem-Alexander, zei vooral dankbaar te zijn dat Koningsdag "weer als vanouds" gevierd wordt dit jaar. "Alles wat Maastricht is neerzet, is ongelofelijk. We genieten met volle teugen en het is gelukkig nog niet voorbij."



"Het betekent ontzettend veel voor mij en voor ons dat het weer kan. Vooral dat het in vrijheid kan, nadat we zelf twee jaar lang opgesloten hebben gezeten door de coronacrisis. En dat je nu in Oekraïne ziet dat het niet vanzelfsprekend is. We zijn hier heel dankbaar voor en dat moeten we ook zijn."

Koningin Máxima erkende dat ze het gevoel van verbondenheid enorm heeft gemist. "Ik geniet ervan hoe iedereen er met elkaar van geniet."



De koning ging ook in op het nieuws dat zijn populariteit gedaald is. "Peilingen doen me niet zo veel, maar opbouwende kritiek is altijd goed. Anders word je een soort Poetin en dat wil niemand."