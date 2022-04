Albert Heijn verwacht woensdag tijdens Koningsdag geen problemen rond de verkoop van alcohol in het centrum van Amsterdam. De gemeente heeft bepaald dat winkels in dat gebied maximaal één ongekoeld blikje of flesje alcohol per persoon mogen verkopen. Ook op straat mogen feestvierders maar één stuk alcohol bij zich dragen.

Volgens een woordvoerder van Albert Heijn is de maatregel prima te handhaven. Ze wijst erop dat de alcoholrichtlijn tijdens eerdere edities van Koningsdag ook al gold "en toen ging het ook goed".

De gemeente heeft campagnemateriaal gemaakt om winkelbezoekers te informeren over de regel. Albert Heijn zet vandaag extra personeel in dat mensen ook op de regel zal wijzen. Daarbij verkopen winkels van de supermarktketen in de Amsterdamse binnenstad vandaag geen kratten en sixpacks, maar alleen losse blikjes alcohol.

Mochten er toch problemen ontstaan, doordat het bijvoorbeeld "echt heel druk" wordt in een supermarkt, dan kan de winkel ervoor kiezen eerder dicht te gaan, aldus de woordvoerder. Albert Heijn heeft circa dertig supermarkten in het centrum van Amsterdam.

De gemeente heeft de verkoopregel ingesteld om drankoverlast tegen te gaan. Zo mogen winkels maximaal één alcoholhoudende consumptie per klant verkopen. Bovendien mogen die dranken niet gekoeld zijn. Ook mogen winkels geen producten uitstallen op straat en mogen ze geen alcohol verkopen aan mensen "die al te veel hebben gedronken". Een krat, sixpack of thuistap geldt als meerdere stuks en mogen niet worden verkocht.

Amsterdam is niet de enige Nederlandse gemeente die tijdens Koningsdag maatregelen heeft genomen om drankoverlast tegen te gaan. Ook onder meer Eindhoven, Breda, Utrecht en Maastricht hebben dit gedaan.