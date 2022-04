Volgens modedeskundige Josine Droogendijk gaat koningin Máxima evenals voorgaande jaren gekleed in een creatie van het Belgische couturehuis Natan. Het zou een jurk zijn die is gemaakt van crêpe zijde: een model met een tweedelig effect, onderaan uitlopend en met een korte cape op de schouders in roze zijde.

Om haar rechterpols draagt Máxima een collier van rozenkwarts dat ze draagt als armband, die van Willem-Alexanders grootmoeder Juliana is geweest. Het collier komt uit 1937 en is afkomstig van hofjuwelier Van Kempen, Begeer en Vos.

De afgelopen jaren koos de koningin vaker voor een outfit van Natan.

Volgens Droogendijk is prinses Amalia woensdag te zien in een gestreept linnen broekpak van MaxMara. Prinses Alexia draagt "mogelijk" een broekpak van ZARA. Haar roze tasje is een geleend exemplaar van haar moeder en is eveneens van modehuis Natan.

Prinses Ariane zou een donkerblauw gebreid rib jurkje van Sandro dragen en heeft een gele clutch van Sophie Habsburg aan haar arm.

Willem-Alexander heeft gekozen voor een grijs pak, waar hij vaak voor donkerblauw gaat.