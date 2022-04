Na twee stille coronajaren hebben Nederlanders Koningsnacht uitbundig gevierd. Dat lijkt bovendien zonder grote incidenten te zijn gebeurd. Alleen in Amersfoort en Utrecht werd uiteindelijk opgeroepen om niet meer naar de binnenstad te komen.

In Utrecht waren door het hele centrum gratis festivals opgezet. Die raakten dinsdagavond één voor één overvol.

De gemeente riep via Twitter op om bepaalde locaties te mijden, maar duizenden bezoekers bleven naar het centrum komen. Daarop vroeg het stadsbestuur uiteindelijk om simpelweg de binnenstad in z'n geheel te mijden.

Op onder meer het Janskerkhof, het Ledig Erf en het Vredenburgplein waren toen al enorme mensenmassa's ontstaan die ver buiten de afzetting het feestje van de optredende muzikanten meevierden.

Mobiele Eenheid preventief ingezet in Amersfoort

Ook in Amersfoort werd uiteindelijk afgeraden om naar het centrum te komen. Volgens de NOS is de Mobiele Eenheid preventief ingezet om bepaalde locaties te ontruimen vanwege de grote drukte.

In de Haagse binnenstad werd het festival 'The Life I Live' voor de tiende keer gehouden. Daar trad onder meer de Oekraïense band Go_A op, die vorig jaar met het nummer Shum vijfde werd tijdens het Eurovisie Songfestival.

Het festival zorgde voor grote drukte in het centrum van de stad. Maar ook de politie Den Haag meldt in navolging van collega's in Utrecht en Amersfoort geen grote incidenten via de eigen kanalen.

Politie: 'Geen nieuws is goed nieuws'

Een woordvoerder van het korps in Amsterdam laat weten dat het "gezellig druk" was in de hoofdstad. "Geen nieuws over incidenten is goed nieuws", vervolgt ze.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen er naar Amsterdam afreisden, de politie houdt het simpelweg op "veel mensen".

RTV Noord schrijft dat in Groningen sprake was van "ouderwets gezellige drukte". Ook in de noordelijke stad waren op veel plekken gratis toegankelijke feesten georganiseerd en waren de terrassen overvol met feestvierders.