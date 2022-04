Koningsdag in Amsterdam rustig begonnen

In Amsterdam komt Koningsdag langzaam op gang. Op de Haarlemmerdijk lopen de eerste in oranje gestoken mensen over de vrijmarkt. In het centrum van de hoofdstad is het nog rustig. Wel zetten de eerste horecaondernemers hun bierfusten al klaar in de buitenbarren.



Om overmatig alcoholgebruik te beperken, mogen winkels één blikje of flesje alcohol per persoon verkopen. Op straat mogen mensen niet meer dan één blikje of flesje alcohol bij zich hebben. Bijvoorbeeld een thuistap of een sixpack worden beschouwd als meerdere stuks.