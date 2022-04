Koning Willem-Alexander bedankt Maastricht voor een "onvergetelijke dag". "Twee jaar lang heeft dit in het vat gezeten, maar het is niet verzuurd. Twee lange jaren van collectief chagrijn, waarin Limburg geraakt werd door de coronapandemie en een watersnoodramp. Daarom zijn we zo dankbaar dat het vat weer openging en dat we het in vrede en veiligheid hebben kunnen vieren. Dat is niet iedereen gegeven, zoals slechts een paar honderd kilometer verderop te zien is in Oekraïne."