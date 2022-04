40.000 bezoekers bij Koningsdag in Maastricht

Zo'n 40.000 mensen hebben een bezoek gebracht aan Koningsdag in Maastricht. Het was er volgens burgemeester Annemarie Penn-te Strake zo druk dat al vlak na de middag het Vrijthof moest worden afgesloten. "Het plein was te vol", zei de burgemeester na afloop van het bezoek van de koninklijke familie.



"We hadden een hele mooie dag", vat Penn-te Strake samen. Soms dreigde er vertraging in het programma in de route van twee uur door de stad. "Maar als ik dan tegen de koning zei: we moeten door, dan gaf hij nog een handje, maar hij luisterde goed!"