Oekraïners in Amsterdam morgen anders opgevangen om Koningsdag

Oekraïense vluchtelingen die morgen op Koningsdag in Amsterdam aankomen, worden alleen in de regio opgevangen of doorgestuurd naar Utrecht. In internationale treinen die onderweg zijn naar Amsterdam wordt omgeroepen dat vluchtelingen niet naar de hoofdstad moeten gaan.



Omdat er een stuk meer vluchtelingen in Amsterdam aankomen dan er in de regio kunnen worden opgevangen, worden Oekraïners vanuit de hoofdstad naar alle delen van het land vervoerd. "We proberen mensen zo goed mogelijk op te vangen in onze eigen regio en begeleiden ze naar een opvanglocatie in Amsterdam of de regio. Als het te druk wordt, kunnen we ze begeleiden naar Utrecht", aldus een woordvoerder van de gemeente.