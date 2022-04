De voorbereidingen voor Koningsdag in Maastricht zijn in volle gang. Wat kun je als tv-kijker (of toeschouwer ter plaatse) verwachten en wat is er anders dan andere jaren?

Koningsdag vindt dit jaar plaats in Maastricht. Eigenlijk zou het feest twee jaar geleden al in de Limburgse hoofdstad plaatsvinden, maar de coronacrisis gooide toen roet in het eten.

Ook vorig jaar werd er nog gekozen voor een aangepaste viering zonder publiek, maar na drie jaar wordt Koningsdag weer op de 'gebruikelijke' manier gevierd.

Dat betekent ook dat het contact tussen de koninklijke familie en de fans langs de looproute weer als vanouds is. Dus geen afstand en mondkapjes meer, maar wel met kleine praatjes en het overhandigen van cadeaus.

Nieuw dit jaar is dat prinses Amalia een prominentere rol krijgt op de dag. Ze is nu achttien jaar en kan haar vader opvolgen als koning(in). Ze zal vaker naast haar ouders lopen en meer vragen van de media beantwoorden.

Woensdag 11.00 uur begint het programma op de Sint Servaasbrug, de oudste brug van Nederland, die over de Maas ligt. De koninklijke familie komt daar aan met een bus, voorafgegaan door een muzikale stoet. Daarna lopen ze onder meer langs de Graanmarkt, waar onder meer het Maastrichtse dj-duo Lucas & Steve een optreden geeft.

Op het Vrijthof wordt de dag rond 13.00 uur afgesloten, met een publiek van duizenden mensen. Foto: ANP

Een kennisquiz met de koninklijke familie kwam in 2019 in Amersfoort al voorbij en ook in Maastricht doen Willem-Alexander en zijn gezin mee aan een vragenronde. Misschien dat we de koning wel (een poging tot) Limburgs horen spreken, want ze worden op de proef gesteld over het Maastrichtse dialect.

Ook wordt er stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Op welke manier is nog niet bekend.

Verder krijgen ze ook nog een kijkje in het Limburgse bourgondische leven en het verenigingsleven van Maastricht. Uiteindelijk belanden ze tegen 13.00 uur op het Vrijthof, waar de Limburgse band Rowwen Hèze zijn lied Bruid op blote voeten (een ode aan Limburg en koningin Máxima) laat horen. Daarna zal Willem-Alexander zijn dankwoord uitspreken.

Overigens worden volgens de Rijksvoorlichtingsdienst de ontvangen cadeaus allemaal bekeken of gelezen en vaak ook bewaard. Bloemen worden in de paleizen neergezet. Alleen bederfelijke etenswaar wordt niet bewaard.