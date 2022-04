Verschillende gemeenten nemen tijdens Koningsdag maatregelen. Zo mogen feestvierders in Amsterdam niet meer dan één stuk alcohol bij zich hebben, om zo drankoverlast tegen te gaan.

"Een thuistap of sixpack geldt als meerdere stuks", licht de gemeente Amsterdam toe op haar website. "Winkels verkopen één blikje of flesje alcohol per persoon." De politie in de hoofdstad gaat streng controleren op varen onder invloed of ander gevaarlijk vaargedrag, schrijft Het Parool.

In Eindhoven geldt tijdens Koningsdag een glas- en blikverbod. Bij het station is een 'omschenkpunt', waar reizigers drankjes vanuit blik of glas in een plastic beker kunnen gieten, meldt Studio040.

Maastricht, waar koning Willem-Alexander op bezoek gaat, neemt voor zover bekend geen grote maatregelen tegen alcoholoverlast. Om het feest zo veilig mogelijk te laten verlopen, is er wel extra cameratoezicht en is een deel van de binnenstad aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, meldt RTV Maastricht. Daar mag vanaf dinsdag gedurende 24 uur preventief worden gefouilleerd.

Effectieve maatregelen worden weer ingezet

Utrecht zet in op crowdmanagement, zegt een gemeentewoordvoerder tegen De Utrechtse Internet Courant (DUIC). "Maatregelen die in het verleden effect hadden, worden ook deze editie weer ingezet." Daarbij moet volgens de nieuwswebsite gedacht worden aan het plaatsen van kleedjes aan één zijde in drukke straten.

Ook andere gemeenten laten aan NU.nl weten geen aanvullende maatregelen te nemen. "We bereiden ons net als voorgaande jaren voor op een gezellige dag, waarbij we continu de situaties blijven monitoren met ondernemers, beveiligers, handhaving en politie", zegt bijvoorbeeld een woordvoerder van de gemeente Breda.