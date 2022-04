3.026 mensen hebben dinsdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Elf personen zijn benoemd tot Rid­der in de Or­de van de Ne­der­land­se Leeuw.

Verreweg de meeste personen zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau (3.015). Net zoals in voorgaande jaren is zo'n 64 procent van de gedecoreerden man en zo'n 36 procent vrouw.

Bij de lintjesregen worden doorgaans vooral mensen in het zonnetje gezet vanwege hun werk als vrijwilliger. Dit jaar is geen uitzondering: 96 procent van alle onderscheidingen is uitgedeeld aan vrijwilligers.

De oudste persoon die een lintje ontvangt is de 97-jarige Piet Schreuder. Hij wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn noeste vrijwilligerswerk bij een EHBO-vereniging in Arnhem en zijn inzet om de geschiedenis van Arnhem en de directe omgeving in kaart te brengen.

De oudst onderscheiden vrouw is de 93-jarige Ali van der Schot uit Diemen, die onder meer al vele tientallen jaren als vrijwilliger actief is voor diverse parochies en de organisatie Jeugdbeweging Diemen. Ook zij wordt toegelaten tot de Orde van Oranje-Nassau.

Menno van Gorp uit Rotterdam is de jongste Nederlander die een onderscheiding ontvangt. De 33-jarige danser won drie keer de prestigieuste breakdancewedstrijd ter wereld, geldt als ambassadeur voor de sport en is ambassadeur van het Slumdance Africa Project in Kenia. Hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De mensen die een lintje ontvangen, zijn aangedragen door burgers en maatschappelijke organisaties. In totaal werden er 3.297 verzoeken ingediend. Dat houdt in dat negen op de tien verzoeken zijn gehonoreerd. In het Caribische deel van het Koninkrijk krijgen 58 mensen een koninklijke onderscheiding.

Lintjesregen 2022: wie uit jouw regio krijgen een onderscheiding?

Gerdi Verbeet, Ferry Corsten en Henk van der Meijden bekendste namen

Gerdi Verbeet, Ferry Corsten en Henk van der Meijden zijn enkele opvallende namen op de lijst met gedecoreerden. Verbeet en Corsten zijn benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau, terwijl Van der Meijden is benoemd tot ridder in die orde.

Verbeet is een voormalig voorzitter van de Tweede Kamer en zat meer dan tien jaar in het parlement. Ze wilde onder meer dat meer vrouwen leidinggevende functies gingen bekleden in het onderwijs. Van der Meijden wordt in het zonnetje gezet voor de oprichting van weekblad Privé en Stichting Blijvend Applaus, dat zich inzet voor oudere artiesten.

Corsten wordt geroemd voor het op de kaart zetten van de Nederlandse elektronische dancemuziek (EDM), en zijn inzet voor verscheidene goede doelen.