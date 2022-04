De eerste Koningsdag werd in 2014 in het leven geroepen, maar het landelijk vieren van de verjaardag van onze vorst is nu al bijna 140 jaar een traditie. Hoe ontstond deze dag en hoe vier(d)en Wilhelmina, Juliana, Beatrix en Willem-Alexander het?

Al sinds de zeventiende eeuw wordt er landelijk aandacht besteed aan de verjaardag van het staatshoofd. Eerst gaat het om die van de stadhouders; Willem III is de eerste koning van wie de verjaardag wordt gevierd. Op 19 februari wordt zijn geboortedag in diverse plaatsen gevierd met onder meer muziek, wedstrijden en vuurwerk. De dag heeft dan nog geen officiële naam.

Dat verandert met de vijfde verjaardag van prinses Wilhelmina. Er is behoefte aan een nieuwe landelijke feestdag, net zoals veel andere landen die vieren. In Nederland is dat sinds 1816 Waterloodag, waarop het einde van de Franse bezetting werd herdacht.

Maar tegen het einde van de negentiende eeuw is de herinnering aan de Slag bij Waterloo in 1815 niet zo levendig meer en wordt besloten een nieuwe feestdag in het leven te roepen. Op 31 augustus 1885 wordt ter ere van de jarige prinses Wilhelmina, die dan vijf jaar wordt, Prinsessedag georganiseerd.

Het idee komt van de hoofdredacteur van een lokale krant met als doel de nationale eenheid te onderstrepen. Utrecht is de eerste stad die de festiviteiten mag organiseren. Dan begint ook de traditie van het dragen van oranje kleding (naar de achternaam van de familie, Van Oranje), maar het gaat dan voornamelijk nog om strikjes.

Een van de laatste Koninginnedagen met koningin Wilhelmina, in 1946 op Paleis Soestdijk. Met van links naar rechts Wilhelmina, prinses Irene, prins Bernhard, prinses Beatrix en prinses Juliana. Een van de laatste Koninginnedagen met koningin Wilhelmina, in 1946 op Paleis Soestdijk. Met van links naar rechts Wilhelmina, prinses Irene, prins Bernhard, prinses Beatrix en prinses Juliana. Foto: ANP

In 1890 overlijdt de vader van Wilhelmina, koning Willem III. Wilhelmina wordt koningin, maar omdat ze pas tien jaar is, neemt haar moeder Emma tot haar achttiende verjaardag het koningschap over. De naam van Prinsessedag wordt wel gelijk veranderd in Koninginnedag.

Overigens is de koninklijke familie niet aanwezig bij de festiviteiten in het land. Koninginnedag, dat vaak plaatsvindt tegen het eind van de schoolvakantie, is dan vooral een feestdag voor kinderen.

In 1902 krijgt Wilhelmina tyfus en wordt ze ernstig ziek. Ze herstelt in de zomer en om dat te vieren wordt Koninginnedag niet alleen door kinderen, maar door het hele Nederlandse volk gevierd met optredens, spelletjes en andere festiviteiten.

Koningin Juliana ontvangt in 1967 duizenden bloemen ter ere van haar verjaardag. Koningin Juliana ontvangt in 1967 duizenden bloemen ter ere van haar verjaardag. Foto: ANP

Wilhelmina's dochter Juliana volgt haar moeder in september 1948 op. Juliana besluit dat Koninginnedag op haar eigen verjaardag gevierd wordt: 30 april. Samen met haar familie neemt de koningin op het bordes van Paleis Soestdijk een defilé af, waarbij duizenden Nederlanders in een kilometerslange rij de koninklijke familie bloemen en geschenken overhandigen.

Vanaf midden jaren vijftig wordt dit ook op televisie uitgezonden. Juliana besluit ook dat alle Nederlanders een dag vrij krijgen op Koninginnedag. In het land worden er traditionele spelletjes georganiseerd, zoals koekhappen en zaklopen. De dag wordt vaak afgesloten met een lampionnenoptocht.

In 1980 wordt Beatrix koningin. Uit eerbetoon aan haar moeder, maar ook omdat ze zelf midden in de winter jarig is, besluit Beatrix om Koninginnedag op 30 april te blijven vieren. Het publiek hoeft niet langer naar de koningin te komen om haar te feliciteren, maar Beatrix wil graag zelf naar de mensen toe gaan.

Elk jaar worden er een of twee plaatsen gekozen die de koninklijke familie bezoekt en waar ze beleven hoe de mensen aldaar Koninginnedag vieren. Ze leggen een route af en worden getrakteerd op lokale specialiteiten, optredens en demonstraties. Ook wordt er verteld over de geschiedenis van de stad.

De eerste steden die het decor van deze viering vormen zijn Veere en Breda, de laatste Rhenen en Veenendaal.

Koningin Beatrix in 1999 samen met haar zus prinses Margriet tijdens Koninginnedag in Houten. Koningin Beatrix in 1999 samen met haar zus prinses Margriet tijdens Koninginnedag in Houten. Foto: ANP

Koning Willem-Alexander bestijgt in 2013 de troon en een jaar later wordt de eerste Koningsdag gevierd. Toen nog met prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, maar in 2015 is de eerste keer Koningsdag 'nieuwe stijl'.

Naast het gezin van de koning geven ook prins Constantijn, prinses Laurentien en de kinderen (en hun echtgenoten) van prinses Margriet acte de présence. Ook bezoeken zij slechts één plaats en ligt er meer een focus op lokale bedrijven in plaats van de verenigingen.

Koningsdag in Maastricht is weer de eerste 'normale' Koningsdag na twee jaar coronacrisis. In 2020 werd de dag vanuit het huis van het koninklijk gezin gevierd, vorig jaar vond deze zonder publiek plaats vanuit Eindhoven.