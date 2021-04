De politie in Amsterdam heeft in totaal vijftig aanhoudingen verricht op Koningsdag. Drie agenten raakten lichtgewond, meldt de gemeente dinsdagavond. Ondanks de geldende coronamaatregelen en waarschuwingen van de gemeente was het dinsdag erg druk in de hoofdstad.

Negen mensen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging. Het is niet duidelijk waarvoor de andere aanhoudingen zijn verricht. Ook is het niet bekend of mensen nog vastzitten.

Onder meer in de Westerstraat moest door de Mobiele Eenheid (ME) worden ingegrepen omdat honderden aanwezigen zich niet aan de coronaregels hielden en er onderling vechtpartijen waren uitgebroken. De drie agenten raakten bij die ontruiming gewond.

De ME en politie moesten verder rond 21.30 uur ingrijpen op het Leidseplein, de Bloemgracht en de Wolvenstraat om bijeenkomsten te beëindigen. De ME werd daarbij ingezet omdat de sfeer grimmig was geworden.

Volgens de gemeente waren mensen vanuit het hele land naar Amsterdam gereisd voor Koningsdag, ondanks dat evenementen en festiviteiten niet waren toegestaan. Parken als het Sarphatipark en het Oosterpark moesten in de loop van de dag worden gesloten en het Vondelpark werd ontruimd.

Rond 22.00 uur was de rust teruggekeerd. Dat was ook het tijdstip dat voor de laatste keer de avondklok inging.