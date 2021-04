Er waren dit jaar wederom geen grootschalige vrijmarkten en massale feesten op Koningsdag. Op een zonovergoten dag vierde het koninklijke gezin de 54e verjaardag van koning Willem-Alexander op een coronaproof manier in Eindhoven. Tegelijkertijd leidde dat zonnige weer ertoe dat vele mensen de straten opgingen, wat resulteerde in te drukke parken en ingrijpen door de steden zelf.

Gaststad Eindhoven organiseerde in het kader van de feestdag verscheidene activiteiten voor het koninklijke gezin. Koning Willem-Alexander en zijn gezin kwamen in een karavaan van oude en nieuwe auto's aan op de campus in Eindhoven, waar ze werden opgewacht door de Eindhovense burgemeester John Jorritsma.

Op de campus werd het gezin getrakteerd op een optreden van een aantal leden van de groep The Streamers, voordat ze naar een studio gingen waar ze onder meer aan een regioquiz meededen (die ze wonnen) en tompoucen aten en waar de prinsessen het tegen elkaar opnamen in een hovercraftrace.

Na het programma in Eindhoven vertrokken koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen weer richting Den Haag. De koning sloot het dagprogramma af met een Nationale Toost, die hij opdroeg aan iedereen die zich inzet in coronatijd.

Met het concert van The Streamers, dat niet alleen door het koninklijk paar, maar ook door het Nederlandse volk kon worden gevolgd, werd de dag feestelijk afgesloten.

Vooral in grote steden te veel feestgangers op de been

Maar niet alleen in Eindhoven scheen de zon volop: in het hele land was het op Koningsdag mooi weer en dus trokken veel mensen erop uit. Dat leidde tot drukte in parken: in onder meer Breda, Amsterdam, Maastricht, Eindhoven en Groningen namen de gemeenten maatregelen om de grote mensenmassa te beteugelen. In het Amsterdamse Vondelpark en het Valkenbergpark in Breda werd het zodanig druk dat de parken moesten worden ontruimd.

Met name in de grote steden waren veel feestgangers op de been. Amsterdam drong er in de middag op aan niet meer naar de stad te komen, een oproep die Utrecht niet veel later ook deed.

Volgens het Veiligheidsberaad gaven mensen vorig jaar massaal gehoor aan de oproep Koningsdag vooral thuis te vieren, maar was dat dit jaar op sommige plekken wel anders. "Dat men evenementen en een gezellig feest met elkaar mist, is begrijpelijk, vooral na zo'n lange periode", reageerde Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad. "Maar alleen door ons zo goed mogelijk aan de maatregelen te houden, kunnen we stapsgewijs versoepelen."