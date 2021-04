De koning en zijn gezin arriveerden rond 11.00 uur op de campus in een karavaan van oude en nieuwe auto's. De koning reed met Amalia voorop in een oude DAF die de koninklijke familie jarenlang gebruikte tijdens vakanties in Italië.

Foto: BrunoPress