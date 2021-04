Ondanks de coronamaatregelen is het dinsdag op meerdere plekken in het land te druk geworden. Meerdere gemeenten troffen maatregelen. Breda en Amsterdam moesten onder meer parken ontruimen, de hoofdstad besloot evenals Utrecht ook Nederlanders op te roepen om helemaal niet meer naar de stad te komen.

Met name in de grote steden zijn te veel feestgangers op de been. Amsterdam liet al eerder op de middag weten dat de stad te druk was, Utrecht volgde rond 15.30 uur.

In Utrecht was het met name druk in het park Lepelenburg, rond het Wed, rond de Ganzenmarkt en aan de Oudegracht, zo meldt de gemeente op Twitter. "We roepen iedereen op deze plekken te verlaten en niet meer naar de stad te komen. Vier Koningsdag thuis!"

Ook in Haarlem en Rotterdam is het te druk. De gemeente Haarlem laat weten de Damstraat richting het Spaarne af te sluiten. Enkele horecaverkooppunten worden gesloten tot het rustiger wordt, aldus de gemeente. Rotterdam vraagt feestgangers een rustig plekje op te zoeken.

Meerdere gemeenten sluiten te drukke parken af

Het zonnige weer leidt ertoe dat veel mensen Koningsdag in stadsparken doorbrengen. Vooral in het Amsterdamse Vondelpark is het druk. Nadat bleek dat afsluiten van het park weinig effect had op de drukte, werd het park ontruimd. In andere drukke parken in de hoofdstad, zoals het Oosterpark, mag niemand meer naar binnen, maar deze parken werden niet ontruimd.

In Breda is de Mobiele Eenheid (ME) van de politie ingezet om het te drukke park Valkenberg te ontruimen. "Luister naar de aanwijzingen van de politie en handhavers en verlaat rustig het park."

Ook andere steden kampen met te drukke parken: in onder meer Maastricht en Eindhoven zijn te veel mensen samengekomen in de stadsparken. De gemeente Groningen dringt erop aan niet meer naar het Noorderplantsoen te komen: het is er te druk en boa's en de politie gaan de coronaregels handhaven.

Noodverordening in Arnhem: 'Kom niet meer naar protest'

In Arnhem is het dinsdag druk in het centrum als gevolg van een demonstratie op de Markt in de stad. De gemeente vraagt mensen weg te blijven van de demonstratie, omdat het maximale aantal deelnemers is bereikt. Bij deze demonstratie van een groep die zich 'Weg met dit kabinet' noemt, zijn maximaal vijfhonderd mensen welkom.

De sfeer is kalm, zo omschrijft een woordvoerder van de gemeente de situatie. De politie heeft hekken om het plein geplaatst. Of er in het centrum nog veel mensen die naar de demonstratie wilden komen aanwezig zijn, kan de woordvoerder niet zeggen.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem vaardigde eerder op de dag een noodverordening uit tot 22.00 uur, vanwege de vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde op verschillende plekken in de stad. De gemeente heeft aanwijzingen dat voetbalsupporters van de harde kernen van FC Twente en NEC naar Arnhem willen komen voor een treffen met de harde kern van Vitesse. Ook blijkt uit berichten op sociale media dat een groot aantal zogenoemde Defend-groepen naar Arnhem wil komen.

Volgens een woordvoerder van de politie waren er 's middags geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van voetbalsupporters of de Defend-groepen in de stad.