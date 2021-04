Concert The Streamers vertraagd, aanvangstijd 20.30 uur

Inmiddels heeft de organisatie achter het concert van The Streamers aan ANP laten weten dat het concert later begint dan gepland. In plaats van om 20.00 uur, zal het concert waarschijnlijk om 20.30 uur beginnen.



"Door de grote stormloop op kaartjes in de laatste paar uur moeten we een aantal zaken opnieuw instellen", laat een woordvoerder weten. "Dat is naar verwachting tegen 20.30 uur in orde. Dan kunnen mensen weer zonder problemen inloggen en gaan we van start met het concert."



Het advies aan mensen met een ticket en een inlog is om af en toe te proberen opnieuw in te loggen. Zeker een half miljoen mensen hebben een inlog voor het concert.