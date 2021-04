Familie in bijzondere auto's onderweg naar Eindhoven

De koninklijke familie is ondertussen op weg naar Eindhoven, waar ze rond 11.00 uur zullen aankomen. De reis wordt gemaakt met enkele bijzondere auto's.



Koning Willem-Alexander rijdt voorop in een oude DAF die speciaal voor zijn grootouders koningin Juliana en prins Bernhard werd gemaakt in de jaren vijftig. De wagen met open dak werd jarenlang gebruikt als voertuig bij de vakantiewoning van de koninklijke familie in Italië.



Máxima rijdt achter haar echtgenoot in een zonneauto van het Nederlandse bedrijf Lightyear. Amalia zit naast haar vader, Alexia en Ariane rijden met hun moeder mee.