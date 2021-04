Koning heft bij MAX glas op iedereen die helpt in coronatijd

ME neemt muziekinstallatie in park Breda in beslag

Er kwam dinsdagmiddag te veel publiek af op een muziekinstallatie in het Valkenbergpark in Breda. Vanwege de toestroom heeft de ME de muziekinstallatie in beslag moeten nemen, schrijft de politie. "Zo kan iedereen weer op afstand blijven."



In het park wordt daarnaast gehandhaafd op alcoholgebruik, laat de politie weten. Het is in het park verboden om geopende flessen alcohol bij je te hebben.