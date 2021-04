Zo'n twee miljoen kijkers zagen start concert The Streamers

De gelegenheidsformatie The Streamers is dinsdagavond om iets voor 20.30 uur het livestreamconcert op het terrein bij Paleis Noordeinde in Den Haag begonnen.



Volgens de organisatie keken bij de start van het concert ruim twee miljoen mensen. Daarmee trok het concert meer kijkers dan het vorige optreden in Koninklijk Theater Carré. Daar keken op het hoogtepunt 1,8 miljoen mensen naar. De kijkers logden dinsdag niet alleen in vanuit Nederland, maar ook vanuit tientallen andere landen.



Het eerste lied was een cover van Our House van Crosby, Stills, Nash & Young door onder anderen Acda & De Munnik, Typhoon en Roel van Velzen. Dit lied werd gezongen in de kleine balzaal in Paleis Noordeinde. Het eerste lied dat live op de binnenplaats werd gezongen, was Alles Is Liefde, de titelsong van de gelijknamige film uit 2007.