Net als de afgelopen dagen zal ook Koningsdag op de meeste plaatsen zonnig verlopen. Er staat weinig wind en het blijft droog.

Alleen in het noorden van het land kunnen kort enkele stapelwolken ontstaan. Door de combinatie van weinig wind en zon zal het aangenaam warm aanvoelen, meldt Weerplaza.

De wind is zwak tot matig. De temperatuur komt op de Waddeneilanden uit rond de 11 tot 12 graden, in het midden en oosten wordt het zo'n 15 graden. Lokaal kan het in het zuiden 17 graden worden.

In de avond en nacht koelt het snel af en kan het op de koudste plekken licht gaan vriezen. Daarbij kan ook mist ontstaan.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.