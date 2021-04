Voor het tweede jaar op rij zullen Nederlanders Koningsdag moeten vieren zonder massale evenementen en vrijmarkten. Ondanks het coronavirus zijn er toch een aantal dingen georganiseerd voor de 54e verjaardag van koning Willem-Alexander, die deze dinsdag zijn achtste Koningsdag viert.

Dit jaar bezoekt de koning samen met koningin Máxima en zijn dochters Amalia, Alexia en Ariane de High Tech Campus in Eindhoven. Daar is door het coronavirus geen publiek bij aanwezig.

Het gezin rijdt van Den Haag naar Eindhoven in een karavaan van oude en nieuwe auto's. De koning leidt de optocht in een oude DAF, die speciaal voor zijn grootouders koningin Juliana en prins Bernhard werd gemaakt in de jaren vijftig. De route en het evenement in Eindhoven zijn vanaf 10.50 uur te zien in een live-uitzending van de NOS.

Dinsdagavond zijn de Oranjes bij een concert van The Streamers bij Paleis Noordeinde. De gelegenheidsgroep van Guus Meeuwis, Miss Montreal, VanVelzen en Nick & Simon geeft om 20.00 uur een livestreamconcert vanaf het plein bij de Koninklijke Stallen.

Opnieuw warme lentedag

Net als de afgelopen dagen lijkt het dinsdag een warme lentedag te worden, waarbij het droog blijft en weinig wind staat. Volgens Weerplaza is het de hele dag onbewolkt en kan de temperatuur op sommige plaatsen oplopen tot 17 graden. Doordat er opnieuw geen grote evenementen worden georganiseerd, wordt grote drukte in parken en natuurgebieden verwacht.

De meeste gemeenten hebben eerder al aangekondigd geen extra maatregelen te nemen op Koningsdag. De gemeente Eindhoven, waar de Oranjes naartoe komen, vroeg haar inwoners om het bezoek digitaal te volgen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, normaal de drukste stad tijdens Koningsdag, benadrukte eerder al dat er hetzelfde zal worden gehandhaafd als op elke andere dag: bij drukte wordt ingegrepen, eerst via een waarschuwing en daarna met een boete.

Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, zei maandag: "We zijn voorbereid, je gaat niet op voorhand alles afsluiten." Hij wijst op de ervaring die is opgedaan het afgelopen jaar, toen het wel vaker mooi weer was en mensen naar buiten gingen, "dan kunnen we altijd gebieden afsluiten".

Vanaf woensdag worden opnieuw versoepelingen doorgevoerd. Zo neemt het demissionaire kabinet na drie maanden afscheid van de avondklok, die was ingevoerd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregel moest feestjes en bezoeken in de avond tegengaan.