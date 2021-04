Koninginnedag 2002 in Hoogeveen en Meppel is een bijzondere editie. Hij zou eigenlijk al in 2001 in deze gemeente worden gevierd, maar wegens de toen heersende veeziekte MKZ werd het feest afgelast. Het was tevens de eerste Koninginnedag waarbij Máxima act de presence gaf. Prins Claus was wel afwezig, hij was ernstig ziek en overleed in oktober 2002.

