Joelend publiek, handjes schudden en koekhappen: het zit er dit jaar wederom niet in voor de koninklijke familie. Net als vorig jaar ziet Koningsdag er anders uit dan we gewend zijn, maar Willem-Alexander en zijn gezin hebben dinsdag alsnog een volle agenda. NU.nl zet de plannen in Eindhoven op een rij.

Vorig jaar verbleven ze nog in hun eigen Huis ten Bosch, maar dit jaar mag het koninklijk gezin Wassenaar verlaten. Willem-Alexander, Máxima, Amalia, Alexia en Ariane gaan maandag naar Eindhoven, waar ze de High Tech Campus bezoeken. Dit zorgtechnologieconcern, een innovatie van Philips, biedt huis aan een tal aan bedrijven, waaronder IBM en Intel.

Het gezin rijdt in een karavaan van oude en nieuwe auto's naar de campus toe, wat rond 10.50 uur te zien is bij NPO1 (evenals de rest van het programma). De koning rijdt voorop in een oude DAF die speciaal voor zijn grootouders koningin Juliana en prins Bernhard werd gemaakt in de jaren vijftig. De wagen met open dak werd jarenlang gebruikt als voertuig bij de vakantiewoning van de koninklijke familie in Italië.

Máxima rijdt achter haar echtgenoot in een zonneauto van het Nederlandse bedrijf Lightyear en de prinsessen zitten verdeeld in auto's. Amalia zou plaatsnemen naast haar vader, maar volgens geruchten kruipt ze zelf achter het stuur. De zeventienjarige zou bezig zijn met haar rijbewijs, zodat ze op haar achttiende verjaardag (in december) de weg op mag.

Na hun tocht gaat het gezin naar een digitale 'selfiestraat' en daarna komen ze uit bij het water, waar een groot podium staat. Ze worden daar verrast met een optreden, maar wie dat geeft (of geven) wordt dinsdag pas bekend.

Vorig jaar werd de Nationale Toost digitaal uitgebracht vanuit Huis ten Bosch. Foto: BrunoPress

Op de High Tech Campus is een speciale televisiestudio ingericht, waar het grootste gedeelte van de uitzending wordt opgenomen. Hier is ook een grote rol weggelegd voor de drie prinsessen, die meerdere activiteiten gaan ondernemen. Zo gaan ze in gesprek met leeftijdsgenoten in een jongerentalkshow, leren ze tompouce eten van Heel Holland Bakt-jurylid Robèrt van Beckhoven en gaan ze tegen elkaar racen op een stofzuiger.

Net als in 2019 doet de familie ook mee in een regioquiz, waarin ze het opnemen tegen vier andere bekende gezinnen uit de omgeving Eindhoven. Verder zullen Willem-Alexander, Máxima en hun dochters koken met een sterrenchef, in gesprek gaan met mensen over innovaties en brengen ze in een augmentedrealityshow een eerbetoon aan zorgmedewerkers. Koningsdag 2021 is tot 13.10 uur te volgen op NPO1.

Het feest is dan nog niet afgelopen: de familie reist terug naar Den Haag waar ze rond 16.30 uur te zien zijn in de Nationale Toost, dat eveneens live wordt uitgezonden. In 2020 waren op dat moment ook de overige leden van de koninklijke familie te zien via een scherm.

Zij hieven destijds gezamenlijk het glas en barstten daarna in een welgemeend Lang zal hij leven uit. Of de overige leden er ook dit jaar weer bij zijn, is nog niet bekend. Willem-Alexander krijgt dan ook alle brieven uitgereikt die de afgelopen tijd zijn geschreven door ouderen, in het kader van Post voor het Paleis.

Ook 's avonds is er genoeg te doen en woont het koninklijk paar het concert bij dat The Streamers geven op het terrein van Paleis Noordeinde. Vanaf 20.00 uur beklimmen onder anderen Guus Meeuwis, Typhoon en Miss Montreal het podium en ook het Nederlands publiek kan deze show gratis online volgen. Het concert duurt tot ongeveer 22.00 uur.