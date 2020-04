Koning Willem-Alexander sprak maandagochtend de hoop uit dat deze Koningsdag de "aller-, allerlaatste Koningsdag thuis uit de geschiedenis is". De koning zei dat tijdens een toespraak in het bijzijn van zijn gezin in Paleis Huis ten Bosch.

Volgens de koning belooft de Koningsdag van dit jaar "een unieke dag" te worden.

Net als andere Nederlanders viert ook Willem-Alexander Koningsdag in eigen huis. Hij zou zijn 53e verjaardag eigenlijk in Maastricht vieren, maar half maart werd besloten dat dit bezoek vanwege het coronavirus niet kon doorgaan.

In zijn toespraak refereerde de koning ook aan zijn bezoek aan de hoofdstad van Limburg. "Ik had Maastricht in het hart gesloten en verheugde me er zoals elk jaar op. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet."

Ook in paleis was 'teleurstelling voelbaar'

Volgens de koning was ook in Huis ten Bosch "de teleurstelling voelbaar". Op Koningsdag gaat Nederland volgens hem altijd "helemaal uit het dak". "Het is een van die dagen dat 'doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg' even niet opgaat voor nuchtere Nederlanders."

Maar het coronavirus laat zich volgens hem "de les niet lezen".

'Geniet op afstand, maar samen'

Koning Willem-Alexander riep alle Nederlanders op om ook echt thuis Koningsdag te vieren. Volgens hem kunnen we ons respect voor het zorgpersoneel tonen door binnen te blijven.

"Hopelijk wordt het een onvergetelijke dag", sloot de koning af. "Geniet ervan, op afstand, maar samen. En blijf gezond", waarna het hele koninklijke gezin zwaaide naar de camera.