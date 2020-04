Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen dag. Het thema is maandag uiteraard Koningsdag.

Drive-in van bakker loopt storm



De Heemskerkse bakker Dennis Goemans voorzag vandaag grote drukte in zijn winkel. Daarom heeft hij maandag een drive-in geopend, zodat klanten hun gebak kunnen afhalen zonder de auto uit te hoeven, meldt NH Nieuws.

Vooraf konden liefhebbers hun bestellingen doorgeven en volgens Goemans is het initiatief een succes. "Ik denk dat we dit in de toekomst kunnen herhalen, dat sluit ik niet uit." Ook in Maassluis en Ommen trokken dergelijke drive-ins veel bekijks.

Veel festivals bieden maandag een online editie

De vaste Oranjefeesten en festivals konden dit jaar vanwege het coronavirus geen doorgang vinden. Maar veel evenementen hebben een alternatief gevonden door online uit te pakken met grote concerten. Een van de grootste online concerten is maandag afkomstig van Radio 538.

De muziekzender heeft tussen 15.00 en 18.00 uur optredens van artiesten als Alicia Keys, Martin Garrix, Duncan Laurence en Davina Michelle op het programma staan. Dj's Lucas en Steve spelen een set vanuit de tuin van Paleis Soestdijk. Vanaf 20.00 uur is er een afterparty. Het evenement is zowel online als via de televisie te volgen.

Veel gezinnen doen thuis oud-Hollandse spelletjes

De vrijmarkten en feestactiviteiten in de Nederlandse steden konden maandag geen doorgang vinden. Maar gelukkig wisten veel gezinnen een alternatief te bedenken. Om Koningsdag thuis gezellig te maken, deden veel gezinnen in de tuin of op de oprit oud-Hollandse spelletjes, zoals sjoelen, zaklopen en koekhappen.

Ook speelden vele duizenden kinderen om 10.00 uur mee met het Wilhelmus, dat klonk voorafgaand aan de toespraak van koning Willem-Alexander.

In de Haagse wijk Ypenburg speelde moeder Isabel met haar dochters Emma en Benthe en buurman Martijn het Wilhelmus. (Foto: NU.nl/Rogier la Riviere)

Nederlandse zenders draaien alleen muziek van Nederlandse bodem

Waar Nederlandse radiostations begin april niet ingingen op de oproep om vanwege de coronacrisis uitsluitend muziek van Nederlandse bodem te draaien, doen veel radiozenders wel mee aan de actie om tijdens Koningsdag tussen 7.00 tot 19.00 uur alleen muziek van Nederlandse artiesten uit te zenden.

Radio 538 en de NPO-radiozenders zijn onder de deelnemende radiostations. Met deze actie willen de stations Nederlandse artiesten steunen. Die hebben het zwaar, omdat al hun optredens tot 1 september zijn afgeblazen vanwege de coronacrisis. Als hun muziek op de zenders wordt gedraaid, krijgen zij een kleine vergoeding.

Veel scholieren brengen bloemen naar ouderen

Op meerdere plekken in Nederland brachten scholieren tijdens Koningsdag bloemen naar mensen die zich eenzaam voelen. Dit gebeurde onder meer in de Noord-Brabantse plaats Waalre.

De dorpsvereniging hoopte op deze manier de veelal oudere inwoners van Waalre een hart onder de riem te steken op Koningsdag. "Tot volgend jaar, hopelijk dan weer op onze prachtige markt", laat de vereniging weten op Twitter.

Mensen bieden massaal spullen aan op digitale vrijmarkt

Door de coronacrisis konden de traditionele vrijmarkten in honderden Nederlandse steden niet doorgaan. Website Marktplaats bedacht een alternatief: een digitale vrijmarkt. Koning Máxima opende de markt rond het middaguur samen met haar dochters door op Paleis Huis ten Bosch een oranje lint door te knippen.

Op Marktplaats werden niet alleen oude spullen aangeboden, maar ook kooklessen, muziekoptredens en workshops. Jaarlijks levert de vrijmarkt verkopers van oude spullen een omzet van enkele honderden miljoenen euro's op.