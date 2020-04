In totaal 3.060 mensen krijgen vrijdag te horen dat ze een koninklijke onderscheiding ontvangen. Vanwege de coronamaatregelen kregen de gedecoreerden alleen een telefoontje van de burgemeester van de plaats waar ze wonen. De onderscheiding zelf ontvangen ze op een later moment.

Voor het daadwerkelijk uitreiken van de lintjes wordt naar één landelijk moment gezocht. Wanneer dat is, is nog onduidelijk.

1.989 mannen en 1.071 vrouwen krijgen een koninklijke onderscheiding. Verreweg het grootste deel (87 procent) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De in de Verenigde Staten wonende jurist Michael van Walt van Praag is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Die onderscheiding wordt niet vaak uitgereikt.

Van Walt van Praag heeft volgens het onderscheidingscomité "een belangrijke bijdrage geleverd aan de emancipatie en representatie van etnische minderheden wereldwijd".

Zanger Jan Smit ontvangt ook lintje

De oudste persoon die dit jaar een lintje krijgt, is de 95-jarige Toos Wierema-Ballings uit Eindhoven. Ze is sinds 1999 actief als koster voor de Parochie Sint Joris en woonzorgcentrum de Wilgenhof.

De jongste gedecoreerde is zanger Jan Smit (34). Hij wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Naast zijn "artistieke activiteiten" wordt hij onderscheiden vanwege zijn werk voor verschillende goede doelenorganisaties.