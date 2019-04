Afgelopen Koningsdag gaat de boeken in als de op een na natste koninklijke feestdag die ooit is gemeten. In De Bilt viel zaterdag 8,9 millimeter regen, meldt Weeronline zondag. De natste koninklijke feestdag was Koninginnedag in het jaar 1955. Toen viel er maar liefst 9,6 millimeter regen.

In Amersfoort vierden 45.000 bezoekers de verjaardag van koning Willem-Alexander. Daarnaast keken 2,4 miljoen mensen zaterdag naar de tv-uitzending op NPO1 over het koninklijke bezoek aan Amersfoort.

Vorig jaar keken bijna twee miljoen mensen naar de televisieregistratie. Toen vierde de koning zijn verjaardag in Groningen.

In 2017 keken drie miljoen mensen naar de uitzending vanuit Tilburg. Het bezoek aan Zwolle trok in het jaar daarvoor maar liefst 3,4 miljoen kijkers. Ook toen was het weer niet erg aangenaam.

Voor zover bekend bleef het in alle grote steden relatief rustig tijdens Koningsdag. In Amsterdam zijn 14 aanhoudingen verricht, tegenover 27 het jaar daarvoor.