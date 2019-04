Koningsdag verloopt tot nu toe relatief rustig in de grote steden. Zo zijn er geen noemenswaardige incidenten in Amsterdam, Groningen, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Breda en Eindhoven. In Amersfoort zagen ruim 45.000 bezoekers de jarige koning Willem-Alexander.

Een woordvoerder laat weten dat de tienduizenden aanwezigen zich uitstekend gedroegen. "Alles is goed verlopen, iedereen heeft het naar zijn zin gehad. Wij kijken trots en tevreden terug op de dag tot nu toe."

Burgemeester Lucas Bolsius laat weten trots te zijn op "zijn" stad. "We wilden het verhaal vertellen van Amersfoort en zijn daar fantastisch in geslaagd. Koningsdag 2019 is onlosmakelijk verbonden met deze stad. Amersfoort: bedankt!"

In Amsterdam heeft de politie vooralsnog drie mensen aangehouden in verband met Koningsdag, vorig jaar waren dat er vijf. Dat is althans het beeld omstreeks 15.10 uur volgens een woordvoerder van de eenheid Amsterdam.

Ook in Breda verloopt Koningsdag tot nu toe "gezellig", aldus een woordvoerder. Voor zover hij weet zijn daar vooralsnog geen aanhoudingen verricht die verband houden met Koningsdag en zijn er geen noemenswaardige incidenten. Eenzelfde scenario schetsen de politie-eenheden Rotterdam, Groningen en Eindhoven.

In Den Haag verloopt Koningsdag volgens de woordvoerder gemoedelijk. "Het beeld is nu dat het een rustige Koningsdag is."

Politie-inzet tijdens Koningsdag in Amersfoort. (Foto: ANP)