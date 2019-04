Zowel de stad Amersfoort als de jarige koning Willem-Alexander kijkt zaterdagmiddag terug op een "fantastische" viering van Koningsdag. De koninklijke familie is 2,5 uur op bezoek geweest in de Utrechtse stad en volgens de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius is er "geschiedenis geschreven".

"We wilden vandaag geschiedenis schrijven met u en we zijn ongelooflijk trots", zegt Bolsius zaterdagmiddag tegen de koning.

Wekenlang heeft Amersfoort uitgekeken naar de komst van de koninklijke familie en het bezoek stelt zeker niet teleur. "We hebben fantastisch weer gehad en volgens mij kijken we terug op een fantastische dag", aldus de burgemeester.

Dat weer lijkt er even voor te zorgen dat de viering van Koningsdag letterlijk in het water valt, maar nadat de dag regenachtig begon, wordt het een half uur voordat de koning arriveert droog. Tijdens de tocht van de koninklijke familie door de stad breekt af en toe zelfs even de zon door.

De slechte weersvoorspelling is voor inwoner van Amersfoort Mattie van de Streek reden om wat later naar het plein te komen, waar de koninklijke familie meedoet aan een quiz over Amersfoort en omliggende plaatsen in de regio. "We hadden onze komst vanwege de regen iets uitgesteld, in de hoop dat iedereen thuis zou blijven. Dat was gelukkig het geval", lacht ze. "We waren er om 10.00 uur en het wachten is zeker beloond."

Toch heeft Van de Streek niet het uitzicht waarop ze had gehoopt. Vlak voor de vrouw staan wat installaties die de televisieregistratie van het bezoek van de koninklijke familie mogelijk moeten maken. "We balen wel een beetje dat we niet zo veel zien, maar het is alsnog een mooie dag."

'Handjes geven aan de koning het leukste'

Een mooie dag is het ook voor de jonge Kasper en Mare, die een uur hebben gewacht op hun plek aan het begin van de route. "Ik vond het handjes geven aan de koning het leukste", lachte Mare trots.

Even verderop staat een - uiteraard - in het oranje geklede vrouw met een fototoestel in haar hand. Prinses Amalia, Alexia en Ariane zijn net voorbij gelopen. "Volgens mij heb ik wel een mooie foto kunnen maken van de dochters van Willem-Alexander en Máxima. Het wordt een plaatje", zegt ze.

Nadat de koninklijke familie het plein weer verlaat en de tocht door Amersfoort vervolgt, vertrekt ook Van de Streek weer. "We gaan nog even naar huis, voor koffie met gebak. Inderdaad, zoals dat hoort."

Prinses Amalia probeert raak te schieten met een basketbal tijdens de viering van Koningsdag in Amersfoort. (Foto: ANP)

Koning fanatiek tijdens quiz

De quiz, waar Van de Streek ruim twintig minuten naar kijkt, is het onderdeel van de tocht dat het langste duurt. Fanatiek probeert koning Willem-Alexander zijn dochter prinses Ariane te verslaan. Terwijl prinses Ariane al roept dat de Pyramide van Austerlitz het goede antwoord op een vraag is, benadrukt de koning dat hij als eerste op de knop heeft gedrukt en dus het antwoord mag geven.

Zijn dochter - die in een ander team zit - blijkt het antwoord goed te hebben, maar het punt gaat naar het team van de koning. "We hebben gezien wie de meest fanatieke spelletjesspeler van het paleis is", verwijst burgemeester Bolsius bij zijn afsluitende toespraak naar het moment.

"We hebben samen, met de zon, een fantastisch feest gehad", besluit koning Willem-Alexander het bezoek aan Amersfoort. "Namens mijn hele familie wil ik iedereen die hierbij betrokken is geweest hartelijk danken. Ik kom hier graag vaak terug!"