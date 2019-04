Heel Nederland is zaterdag oranje gekleurd om de 52e verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren. Hij was zelf dit jaar met zijn gezin in de 'Keistad' Amersfoort.

Koning Willem-Alexander samen met zijn gezin. (Foto: ANP)

Kinderen staan de koninklijke familie op te wachten in Amersfoort, waar de route om 11.00 uur begon. (Foto: ANP)

Prinses Amalia liet zich ook van haar sportieve kant zien. (Foto: ANP)

In Amersfoort is veel politie aanwezig. De beveiliging van het koningshuis tijdens Koningsdag is flink aangescherpt na de aanslag in Apeldoorn in 2009. (Foto: Pro Shots)

Koningin Máxima maakte ook tijd voor selfies. (Foto: ANP)

Op vrijdagavond konden koopjesjagers hun slag al slaan op de vrijmarkt in Utrecht. (Foto: ANP)

Prinses Alexia. (Foto: Pro Shots)

Door het hele land zijn er zaterdag vrijmarkten, waar ook spelletjes worden gespeeld, zoals hier in Utrecht. (Foto: ANP)

Op de grachten in Amersfoort was het zaterdag rustig, omdat er een vaarverbod gold. Wel verzamelden groepjes mensen zich in bootjes langs de kant. (Foto: NU.nl)

In Amsterdam begon Koningsdag regenachtig. (Foto: ANP)

In Amersfoort deed de koninklijke familie mee met een regioquiz. Prins Pieter-Christiaan, koning Willem-Alexander en prinses Ariane haalden de finale. (Foto: NU.nl/Job van der Plicht)

De eerste fans stonden zaterdagochtend al heel vroeg op de koning te wachten. (Foto: ANP)

Prinses Amalia, onze toekomstige koningin. (Foto: Pro Shots)

Veel mensen gingen in het oranje de straat op en af en toe scheen zelfs de zon. (Foto: Pro Shots)