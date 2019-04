Koning Willem-Alexander heeft zaterdag zijn 52e verjaardag gevierd in Amersfoort. Hij heeft bij de afsluiting gezegd dat hij het een fantastisch feest vond. Ook in de rest van Nederland vinden vieringen plaats.

"Wie het spreekwoord heeft bedacht van de ezel en de steen, is nog nooit in de 'Keistad' geweest. Want tegen deze steen wil je je wel heel vaak stoten", aldus de koning in zijn toespraak op het Eemplein, waar de laatste optredens plaatsvonden.

De koninklijke familie heeft ongeveer 2,5 uur gedaan over de route in Amersfoort. Tijdens de tocht stonden verschillende activiteiten op het programma.

Zo deed Amalia mee aan een potje basketbal, deed de hele familie mee aan een regioquiz en werden er verschillende optredens gegeven.

Bloemenkinderen vingen de familie op

Bij aankomst in Amersfoort riepen kinderen langs de weg: "Koning, koning, koning!" Er stonden verschillende bloemenkinderen klaar om de familie op te vangen.

Burgemeester van Amersfoort Lucas Bolsius heeft de koning welkom geheten waarna ze officieel begonnen aan de route onder muzikale begeleiding Wudstik, die een lied zong.

Máxima draagt hoed van bananenvezel en zijde

Op foto's is te zien dat Máxima een beige ensemble van modehuis Natan heeft aangetrokken. Daarbij draagt ze een schuine hoed van bananenvezel en zijde.

Ook prinses Amalia draagt een creatie van Natan van de Belgische modeontwerper Edouard Vermeulen. Amalia draagt een jurk van mousseline zijde, met een abstracte print in rood, blauw en geel.

In Amersfoort wordt eerbetoon gegeven aan Mondriaan

Zoals elke Koningsdag was er een gevarieerd programma samengesteld. In Amersfoort werd daarnaast een eerbetoon gegeven aan schilder Piet Mondriaan, die daar geboren is.

Ondanks grimmige voorspellingen, is de koninklijke familie niet natgeregend. Op veel vrijmarkten hebben mensen hun koopwaar wel bedekt met doorzichtige zeilen.

Koningsnacht rustig en zonder grote incidenten verlopen

Op veel plekken in Nederland is van vrijdag op zaterdag Koningsnacht gevierd. Dit is zonder grote incidenten verlopen. Zoals elk jaar zijn er wel mensen aangehouden.

In Tilburg heeft een 26-jarige man een ambulancemedewerkster aangevallen nadat hij medische hulp van haar kreeg na een valpartij. De man is direct opgepakt door aanwezige agenten.

Feestvierende mensen in Amersfoort. (Foto: ANP)

De koninklijke familie is hartelijk ontvangen in Amersfoort. (Foto: Pro Shots)

Er is veel politie aanwezig in Amersfoort om alles in goede banen te leiden. (Foto: Pro Shots)

Koning Willem-Alexander en zijn gezin. Máxima draagt een hoed die is gemaakt van bananenvezel en zijde in dezelfde kleur als haar outfit. (Foto: Pro Shots)

Een spontane foto van onze toekomstige koningin. (Foto: Pro Shots)

Prins Maurits en zijn vrouw Marilène zijn er ook bij in Amersfoort. (Foto: Pro Shots)