Koning Willem-Alexander is met zijn familie begonnen aan de route in Amersfoort. Hij viert zaterdag zijn 52e verjaardag. Ook in de rest van Nederland zijn de festiviteiten in volle gang.

De verwachting is dat de wandeling ongeveer twee uur in beslag zal nemen. Er wordt gestart bij de Kleine Haag en als afsluiting treden artiesten op bij het Eemplein.

Op foto's is te zien dat Máxima een beige ensemble van modehuis Natan heeft aangetrokken. Daarbij draagt ze een schuine hoed van bananenvezel en zijde.

In Amersfoort wordt eerbetoon gegeven aan Mondriaan

Zoals elke Koningsdag is er een gevarieerd programma samengesteld. In Amersfoort wordt daarnaast een eerbetoon gegeven aan schilder Piet Mondriaan, die daar geboren is.

De verwachting is dat de koninklijke familie niet erg nat zal regenen. Het Rode Kruis heeft eerder alle koningsdagvierders gewaarschuwd voor de buien en raadt aan om extra kleding mee te nemen.

Op veel vrijmarkten hebben mensen hun koopwaar wel bedekt met doorzichtige zeilen.

Koningsnacht rustig en zonder grote incidenten verlopen

Op veel plekken in Nederland is van vrijdag op zaterdag Koningsnacht gevierd. Dit is zonder grote incidenten verlopen. Zoals elk jaar zijn er wel mensen aangehouden.

In Tilburg heeft een 26-jarige man een ambulancemedewerkster aangevallen nadat hij medische hulp van haar kreeg na een valpartij. De man is direct opgepakt door aanwezige agenten.

Feestvierende mensen in Amersfoort. (Foto: ANP)