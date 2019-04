Koning Willem-Alexander viert zaterdag zijn 52e verjaardag in Amersfoort. Burgemeester Lucas Bolsius en de Commissaris van de Koning Hans Oosters in de provincie Utrecht ontvangen daar straks om 11.00 uur de koninklijke familie.

In ons liveblog kun je de laatste ontwikkelingen lezen.

De wandeling van de koninklijke familie zal ongeveer twee uur duren en trekt door de binnenstad. De eerste Oranjefans staan al sinds zaterdagochtend vroeg langs de route. Er worden 40.000 tot 60.000 bezoekers verwacht.

Het bezoek begint bij de Kleine Haag en wordt afgesloten op het Eemplein. Verschillende artiesten, onder wie Diggy Dex en Wudstik, zullen daar kort optreden.

Onderweg zullen verschillende culturele, muzikale en sportieve activiteiten en ontmoetingen plaatsvinden. Ook zal tijdens de wandeling een eerbetoon worden gegeven aan schilder Piet Mondriaan, die in Amersfoort is geboren.

De bussen van vervoerder Syntus rijden in Amersfoort de hele dag gratis en volgens aangepaste dienstregeling. Vanaf het treinstation is het enkele minuten lopen naar het centrum. Bepaalde gebieden zijn afgesloten voor verkeer, ook voor fietsers.

Koningsdag samengevat Koninklijke familie begint rond 11.00 uur aan route Amersfoort

Mensen die Koningsdag vieren moeten rekening houden met kou en regen

Rode Kruis: Neem extra kleding mee

Koningsnacht vrij rustig verlopen zonder grote incidenten

De mensen staan geduldig te wachten op de komst van de koninklijke familie. (Foto: NU.nl/Job van der Plicht)

Regen en wind zorgen voor frisse Koningsdag

De bezoekers in Amersfoort, maar ook in de rest van Nederland, moeten rekening houden met regen. De buien trekken van west naar oost over het land. Aan het eind van de ochtend klaart het even op, maar in de middag vormen zich nieuwe buien.

Het wordt fris rond de 12 of 13 graden en er waait een stevige zuidwestenwind.