In heel Nederland waren vrijdagavond en -nacht veel mensen op de been om de traditionele 'Koningsnacht' de nacht voor Koningsdag, te vieren. De nacht verliep rustig en zonder grote incidenten.

Het muziekfestival The Life I Live, dat met negen concertpodia in de binnenstad van Den Haag de verjaardag van Koning Willem-Alexander vierde, trok zo'n 200.000 mensen, liet een woordvoerder van de organisatie weten.

Rond 01.00 uur was de muziek afgelopen, waarna de feestgangers langzaam afdropen. Het festival gaat op Koningsdag om 12.00 uur verder. De woordvoerder sprak van een "uitstekende sfeer". Volgens hem liep iedereen "met een glimlach rond". Grote incidenten zijn er volgens hem ook niet geweest.

Koning Willem-Alexander woont sinds januari van dit jaar in Den Haag, toen hij met zijn gezin verhuisde naar Paleis Huis ten Bosch. Ook zijn werkpaleis Paleis Noordeinde bevindt zich in de Hofstad.

Ook in andere steden was het een druk bezochte Koningsnacht

In Utrecht was het net als in Den Haag behoorlijk druk. In deze steden werden mensen verzocht bepaalde plekken te mijden.

In Almere verliep Koningsnacht in tegenstelling tot andere grote steden onrustig. De politie heeft zeker tien mensen aangehouden nadat de burgemeester uit voorzorg het centrum van de stad had aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

De gemeente wilde voorkomen dat rivaliserende groepen jongeren elkaar zouden ontmoeten voor vechtpartijen. Verschillende aangehouden jongeren hadden wapens op zak.