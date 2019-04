Tijdens Koningsdag zijn er door het hele land festivals en rommelmarkten. Voor een goede voorbereiding op de drukte hebben we een aantal handige apps voor je op een rij gezet.

Locatie delen via Whatsapp en Google Maps

In steden zoals Amsterdam en Utrecht zijn er de hele dag veel koningsdagfestiviteiten en daar komen veel mensen op af. In deze drukte kun je snel iemand kwijtraken, maar gelukkig zijn er meerdere apps waarmee je iemand via gps weer kunt vinden.

Hiervoor zijn aparte apps beschikbaar, maar het is vaak net zo makkelijk om je locatie via Whatsapp of Google Maps te delen. Via deze twee apps kun je namelijk meteen iemand uit je contacten selecteren om je locatie mee te delen.

In Whatsapp tik je op een gesprek en tik je op de paperclip. Als je Whatsapp nog geen toestemming hebt verleend tot de locatie van je telefoon, vraagt Whatsapp om toestemming. Zodra je hiermee instemt, kan je contact jouw locatie via zijn telefoon zien en je makkelijk vinden in de menigte.

Google Maps heeft een vergelijkbare functie. Je kunt je locatie met je contacten delen door naar het menu te gaan en op 'locatie delen' te tikken. Je kunt vervolgens meerdere contactpersonen kiezen met wie je je locatie wil delen. Ook kun je instellen hoelang je locatie zichtbaar blijft in Google Maps.

Check het weer op Buienradar

Het wordt tijdens Koningsdag wisselvallig weer, dus het kan geen kwaad om Buienradar in de gaten te houden. Zeker wanneer je de hele dag rommelmarkten afstruint, is het fijn om de neerslag een beetje in de gaten te kunnen houden.

De Buienradar-app heeft advertentie. Deze kunnen tegen betaling worden verborgen.

Downloaden: iOS | Android

Vind een openbaar toilet met HogeNood

Tijdens grote evenementen zoals Koningsdag is het soms lastig om een openbaar toilet te vinden. Kroegen staan lang niet altijd toe dat je zonder consumptie het toilet gebruikt en niet overal staan mobiele toilethokjes.

Met de app HogeNood kun je kijken of er in de buurt een openbaar toilet is. Er staat bij hoe groot de afstand tot het toilet is, of het toilet op het gevraagde tijdstip open is en of het toilet gratis is. Ook staat er weergegeven of het toilet toegankelijk is voor rolstoelen.

Downloaden: iOS | Android

Prijzen inschatten met Marktplaats en eBay

Het kan lastig zijn om de juiste prijs voor spullen te bepalen op de rommelmarkt. Zet te hoog in en je betaalt mogelijk te veel voor iets, waar een te laag bod juist ergernis kan opwekken bij de verkoper.

Gelukkig kun je van veel voorwerpen de prijs makkelijk checken via onlinemarktplaatsen, zoals Marktplaats en eBay. Wanneer je deze apps op je telefoon installeert, kun je tijdens je bezoek op de rommelmarkt snel kijken wat een product tweedehands ongeveer waard is. Op die manier kun je een betere inschatting maken met welke prijs je de onderhandelingen met de verkoper in kunt gaan.

Marktplaats downloaden: iOS | Android

eBay downloaden: iOS | Android

Plan je reis met de NS- of ANWB-app

Wanneer je naar een drukke stad reist of bij het bezoek van de koninklijke familie in Amersfoort aanwezig wil zijn, is het handig om je reis goed te plannen.

Wanneer je per trein reist, kun je in de NS-app de aangepaste dienstregeling bekijken. Ook geeft deze app een indicatie van de drukte in een trein. Daarnaast ben je meteen op de hoogte van eventuele vertragingen of uitvallende treinen.

Downloaden: iOS | Android

Reis je met de auto, dan kan de ANWB informatie geven over mogelijke files. Zeker rondom Amersfoort wordt veel drukte verwacht.

Downloaden: iOS | Android