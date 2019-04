Tijdens Koningsdag staan een hoop Nederlanders weer op de vrijmarkt, de ideale plek om ook je oude gadgets te verkopen. Maar waar moet je op letten als je dit doet? Wij zetten vijf tips op een rij.

1. Zoek uit wat anderen ervoor vragen

Voordat je zelf probeert te gissen wat een product waard is, kun je online al de nodige informatie opzoeken. Op eBay en Marktplaats worden gadgets geregeld verkocht en bij eBay is vaak ook te zien bij welke prijzen er een akkoord is bereikt. Dat kan een indicatie geven van het bedrag dat mensen voor je oude apparatuur willen betalen.

Winkels zoals CeX en Used-Products verkopen tweedehands gadgets en hebben op hun sites uitgebreide prijsinformatie voor veel apparatuur staan. Sta er echter bij stil dat je op de vrijmarkt meestal iets minder kunt vragen dan deze winkels doen. Zulke filialen hebben namelijk vaak een retour- en garantiebeleid, iets wat je op de vrijmarkt niet aan je kopers kunt beloven.

2. Laad de apparaten op zodat mensen zien dat ze werken

Een koper wil meestal zien of een apparaat ook echt werkt. Verkoop je een gadget met een batterij? Laad hem dan thuis even op voordat je hem op je kleedje op de rommelmarkt legt. Dan kunnen potentiële klanten zien dat alles naar behoren werkt en dat ze geen kat in de zak kopen.

3. Zoek de oude doos en kabels op

Gadgets waarbij de originele verpakking en kabels nog aanwezig zijn, worden doorgaans voor een hoger bedrag verkocht. Het kan dus verstandig zijn om de opbergkast te doorzoeken om het doosje van een oude smartphone, tablet of een ander apparaat op te snorren.

4. Kijk goed of er krassen of andere beschadigingen op zitten

Een smartphone met een dikke kras op het scherm is minder waard dan een volledig krasloos exemplaar. Kijk daarom goed of er beschadigingen op je gadgets zitten voor je een prijs bepaalt.

Probeer je een duur, recent apparaat te verkopen, dan kan het soms zelfs lonen om een bekrast scherm te laten vervangen door een reparateur. In enkele gevallen is de waardeverhoging hoger dan het prijsverschil op de tweedehandsmarkt.

5. Zoek uit hoe zeldzame oude apparatuur is

Bij apparaten zoals smartphones en tablets daalt de prijs significant als ze al een paar jaar oud zijn. Er zijn echter ook producten en categorieën waarbinnen apparaten gezien worden als verzamelobjecten, waardoor de prijs juist weer kan stijgen. Een verzamelaar kan bijvoorbeeld fors betalen voor een oude Nintendo-spelcomputer of een originele Walkman. Houd daar rekening mee als je een prijs vastlegt en online niet voldoende informatie kan vinden.