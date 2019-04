We kunnen dan niet allemaal als royals door het leven gaan, er thuis vorstelijk bij zitten is wél voor veel mensen weggelegd. vtwonen geeft tips hoe je een koninklijke sfeer in huis brengt.

Palazzo allure

Nu kun je natuurlijk voor the whole package kiezen, à la het Paleis op de Dam of Huis ten Bosch - met ravissante kroonluchters, spiegelende vloeren en rijk gedecoreerde deuren. Die mensen verwijzen we door naar handelaren in oude bouwmaterialen en antiek.

Aan de rest tippen we: meubels en accessoires in organische vormen en de juiste dosis luxematerialen als marmer, messing, fluweel en notenhout. Dat roept een vorstelijk gevoel op zonder dat het protserig wordt.

Meubels en accessoires in organische vormen roept een vorstelijk gevoel op. (Foto: Tjitske van Leeuwen en Marianne Luning)

Butler-stijl

Wie geen geld over heeft voor een butler in huis, kan haar heil zoeken in een 'smart home'. Met één druk op de knop regel je van alles in huis: van het aanzetten van de verwarming en thuiskomen in een verlicht huis tot het dichtdoen van gordijnen of jaloezieën. Het werkt met voorgeprogrammeerde scènes in een app op je smartphone. Dat neemt je een boel werk uit handen.

Met een gouden randje

Zelfs al doe je er alleen maar kraanwater in: in glaswerk met een touch of gold ziet je drankje er net even wat feestelijker uit. Die kleur toevoegen aan tafel is sowieso een slimme manier om een simpele eettafel koninklijke allure te geven. Denk: gouden bestek, borden, serveerschaal en zelfs ijsemmer. Zo krijgt elke doordeweekse dag een gouden randje.

Een Rembrandt aan de muur

Heb je zelf geen barokke muren met lambrisering? Kies je toch gewoon voor trompe-l'oeil-behang, dat is behang dat realistisch oogt door een speciale techniek. Niemand die het verschil ziet! En wat betreft de vermaarde kunstverzameling van de royals? Copy-paste. Want laat fotoprintbehang nou net een grote trend zijn dit jaar. Bijvoorbeeld in de vorm van een 'doek' van wel 3 bij 3 meter met werk van een kunstschilder uit het Rijksmuseum. Zo haal je toch je eigen Rembrandt in huis. Wat betreft behang met een rijkdomsprikkel, zoals een fluwelig gevoel of een delicate glitter, zit je dit jaar ook helemaal goed. Het is een van dé trends.

Met gouden elementen op tafel krijgt je dag een gouden randje. (Foto: Tjitske van Leeuwen en Marianne Luning)

Baden in luxe

Letterlijk baden in luxe zit 'm natuurlijk niet per se in een bad op krullerige pootjes of een 'alles goud wat daar blinkt'-afwerking. Denk ook aan: een spa-gevoel, extra veel opbergruimte, zelfsluitende lades, badkamermeubels waarop geen vingerafdrukken achterblijven (scheelt weer schoonmaken) of een regendouche.

Geen pottenkijkers

Paparazzi krijgen bij Huis ten Bosch geen kans om naar binnen te gluren. Daar zorgt niet alleen die lange oprijlaan voor, ook gordijnen maken het koninklijke stulpje pottenkijk-proof. Welke gordijnen in het koningshuis hangen, is niet bekend. Zeker is dat je in je eigen paleisje goed zit met in-betweengordijnen. Die laten het licht naar binnen, maar houden nieuwsgierige blikken buiten, terwijl je zelf wél kunt zien wat er buiten gebeurt. Gevoerde gordijnen houden alle doorkijk en tocht tegen. En verbeteren bovendien de akoestiek; ook prinsessenfeestjes-proof dus.