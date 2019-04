Willem-Alexander wordt zaterdag 52 jaar oud en is dit jaar al weer zes jaar koning van ons land. NU.nl zet de grootste gebeurtenissen uit zijn leven per decennium op een rijtje.

Jaren zestig: Geboorte Willem-Alexander

Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg komt 27 april 1967 ter wereld in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Hij is het eerste kind van Prinses Beatrix en Prins Claus, die later nog ouders worden van Constantijn (11 oktober 1969) en Friso (25 september 1968-12 augustus 2013). Op 2 september 1967 wordt Willem-Alexander gedoopt in Den Haag. Zijn doopgetuigen en peetouders zijn grootvader Prins Bernhard, zijn grootmoeder Gösta Freiin von dem Bussche-Haddenhausen, Koningin Margrethe van Denemarken, Ferdinand von Bismarck, oud-minister-president dr. Jelle Zijlstra en Renée Elisabeth Bradbrooke Smith-Röell. Het begin van zijn leven brengt de huidige koning door op Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, in 1981 verhuist het gezin naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Jaren zeventig: Schooltijd

De koning gaat in de jaren zeventig naar de basisschool in Baarn, de Nieuwe Baarnse School. Als puber volgt hij onderwijs op het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag. Uiteindelijk sluit Willem-Alexander zijn middelbareschooltijd af op het United World College of the Atlantic in Llantwit Major in Wales, waar hij zijn Internationaal Baccalaureaat haalt. Dit is een pre-universitaire studie die wordt aangeboden aan jongeren tussen de zestien en negentien jaar oud. Later, van 1985 tot en met 1987, vervult hij zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine in Den Helder. Na dat te hebben gedaan, schrijft de koning zich in bij de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij de studie geschiedenis doet. Gedurende zijn tijd op de universiteit, is Willem-Alexander lid van de Leidse Studentenvereniging Minerva.

Jaren tachtig: Elfstedentocht

Op achttienjarige leeftijd schaatst Willem-Alexander de Elfstedentocht. Door een weddenschap met een vriend doet hij mee met de schaatstocht ("Ik zou hem eruit rijden"), maar zijn vriend bemachtigt geen startbewijs. En dus moet Willem-Alexander 'm in zijn eentje rijden. De koning rijdt de tocht onder de schuilnaam W.A. van Buren, die van de titel graaf Van Buren komt, een van de vele titels en namen die de koning mag opvoeren. Pas tijdens de Elfstedentocht wordt bekend dat de - toen nog - kroonprins meeschaatst, waardoor iedereen bij de stempelposten iets van hem wil. Uiteindelijk rijdt Willem-Alexander de tocht uit en valt hij aan het einde in de armen van zijn ouders Beatrix en Claus, van wie hij niet had verwacht ze bij de finish zouden staan. En zij hadden niet verwacht dat hun zoon de tocht zou uitrijden.

Jaren negentig: Ontmoeting Máxima

Er is weinig bekend over de 'verkeringstijd' van Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta. Het verhaal gaat dat de twee elkaar in april 1999 hebben ontmoet, tijdens de feestweek Feria de Abril in Sevilla.

Máxima is daar als fotograaf, Willem-Alexander is te gast en raakt geïrriteerd omdat hij weer eens op de foto wordt gezet. Toch dansen de twee die avond en springen de eerste vonken over. De maanden die daarop volgen, vliegt Willem-Alexander regelmatig naar New York, waar Máxima woont en op Wall Street werkt. Ook belt het stel veel met elkaar. Op 19 januari 2001 gaat Willem-Alexander uiteindelijk op één knie op zijn schaatsen, op een bevroren vijver in de tuin van Huis ten Bosch. In het tuinhuisje daarnaast verstopte hij nog gauw rozen en champagne. Een verbaasde Máxima zegt volmondig ja, waarna de twee op 30 maart 2001 hun verloving bekendmaken. Ze trouwen op 2-2-2002.

Jaren nul: Geboorten kinderen en overlijden vader Claus

De beginjaren van 2000 staan voor Willem-Alexander in het teken van zijn huwelijk, de geboorten van zijn kinderen en het overlijden van zijn vader. Op 6 oktober 2002 overlijdt Claus in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson en een longontsteking. Hij worstelde al jaren met gezondheidsklachten, toch is zijn overlijden een shock. Ongeveer een jaar later, op 7 december 2003, komt er nieuw leven in het Koninklijk Huis: op die datum wordt het eerste kind van Willem-Alexander en Máxima geboren, Amalia. Niet veel later komen Alexia (26 juni 2005) en Ariane (10 april 2007) ter wereld.

Jaren tien: Troonopvolging

Vooral 2013 is een bewogen jaar voor Willem-Alexander. Dat jaar wordt hij niet alleen koning, maar overlijdt ook zijn broer Friso aan de gevolgen van een ski-ongeluk. De prins lag sinds 17 februari 2012 in coma, maar overlijdt uiteindelijk op 13 augustus 2013. Willem-Alexander zegt hierover: "Een ongeluk in een gezin, in welk gezin dan ook, is gewoon verschrikkelijk."

Een aantal maanden voor het ongeluk wordt Willem-Alexander benoemd tot koning. Op dinsdagochtend 30 april 2013 doet Beatrix afstand van de troon. In de Vroedschapskamer van het Koninklijk Paleis, ook wel de Mozeszaal genoemd, tekent Beatrix na een korte toespraak de Akte van Abdicatie waarmee zij na 33 jaar koningsschap weer prinses wordt en haar oudste zoon koning. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix verschijnen na de troonswisseling op het paleisbalkon. "Gelukkig en dankbaar ben ik u voor te stellen aan uw nieuwe koning: Koning Willem-Alexander", spreekt Beatrix, die zichtbaar ontroerd is."Lieve moeder", begint Willem-Alexander vervolgens, "vandaag hebt u afstand gedaan van het koningschap. Het waren 33 bewogen en bevlogen jaren, waarvoor wij u intens, intens dankbaar zijn." Hij bedankt ook de bevolking van Nederland en de aanwezigen op de Dam voor "steun en vertrouwen". Sindsdien vieren we geen Koninginnedag meer op 30 april, maar Koningsdag op 27 april.