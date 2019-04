Ga jij vandaag naar de vrijmarkt in de hoop wat leuks te vinden? Wij spraken drie mensen die een bijzondere vondst deden. Ze delen hun verhaal en de beste tips voor het vinden van de mooiste pareltjes op de vrijmarkt.

Jeroen Zoetmulder heeft een eigen taxatiebureau en werkt als expert bij onlineveilinghuis Catawiki. Hij taxeerde ooit een schilderij dat gemaakt is in het atelier van de bekende kunstschilder Jan Steen, dat voor 5 euro was gekocht op de vrijmarkt.

“Kijk altijd even of het item gebruikssporen heeft, want anders klopt er iets niet” Jeroen Zoetmulder, eigenaar taxatiebureau en expert veilinghuis Catawiki

Zoetmulder: "Je moet er zijn als de eerste mensen hun waren uitstallen, dus dat betekent vroeg uit de veren. Ik ga bewust naar kleine dorpen, zoals Bakkum, Heiloo en Krommenie. Kinderen betaal ik altijd wat meer, maar volwassenen geef ik wat ze ervoor vragen. Tegenwoordig kun je van bijna alles online de waarde op zoeken. Mijn beste vondst deed ik een paar jaar geleden op de vrijmarkt in Sint-Maartenszee: een tinnen bierkan uit 1580 voor 15 euro."



"Ik dacht in eerste instantie: dit is te mooi om waar te zijn. Ik ben de boeken ingedoken en zo kwam ik erachter dat de kan heel oud was. Er zat een mooie patinalaag op, waardoor de bierkan een donkere tint had gekregen. Ik heb er eerst een tijdje zelf van genoten en daarna heb ik 'm verkocht aan een liefhebber. Laatst hoorde ik dat de bierkan voor 12.000 euro werd aangeboden op de kunst- en antiekbeurs TEFAF."

'Idioot lage prijs' voor een Deense design lamp

Erik Jager is freelance tekstschrijver en dealer in vintage design. Hij schrijft al jaren voor het tijdschrift Eigen Huis & Interieur. Vandaag gaat hij weer op zoek naar bijzondere vondsten in Nunspeet en omgeving.

“Probeer door de rommel heen te kijken. Kijk goed in alle hoeken van de kraam en kleedjes. Zie je iets moois wat je niet kent? Als het kwalitatief goed is en de prijs laag, kun je een gokje wagen” Erik Jager, freelance tekstschrijver en dealer in vintage design

Jager: "Tussen de rommel en een kledingrek op de vrijmarkt in Haarlem zag ik jaren geleden een bijzondere lamp hangen. Ik kende het item op dat moment niet, maar later kwam ik erachter dat het om de PH Kontrast ging, die Poul Henningsen voor het Deense designmerk Louis Poulsen heeft ontworpen. De lamp heeft een verstelbare pendel om de kleur en de intensiteit van het licht mee te regelen. Hij is eind jaren tachtig uit de productie genomen, omdat het te gecompliceerd was om 'm te maken."

"De verkoper wilde er 15 gulden voor hebben, een idioot lage prijs voor zo'n designlamp. Ik zette mijn pokerface op en even later was de lamp van mij. Hij heeft een hele tijd bij ons thuis gehangen, maar toen we gingen verhuizen naar een kleinere woning hadden we er geen plek meer voor. Ik heb 'm met pijn in mijn hart verkocht voor zo'n 700 euro."

"Inmiddels wonen we in een groter huis op de Veluwe en zou ik graag weer een PH Kontrast willen hebben. Ik handel in vintage design, maar ik kom 'm maar weinig tegen. Een lamp voor 15 gulden kan ik in ieder geval wel vergeten!"

Een grote Chinese vaas voor een schijntje

Dennis Laseur is antiquair en heeft een eigen zaak in het centrum van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in art-deco, art-nouveau en de Amsterdamse School en weet alles van de valkuilen van het schatgraven op de vrijmarkt.

“Wees vroeg en zorg voor genoeg kleingeld, want de verkopers kunnen vaak niet wisselen. Ik had altijd een zaklamp bij me, want in Baarn beginnen ze al om 3.00 uur met de vrijmarkt.” Dennis Laseur, antiquair

Laseur: "Ik heb een keer een grote Chinese vaas voor een schijntje op de op getikt op de vrijmarkt in Baarn. Ik had het vermoeden dat de vaas zo'n 500 euro waard was. Bij thuiskomst wil ik 'm vol trots aan mijn vriendin laten zien. Terwijl ik de vaas omhoog tilde, viel het onderstuk in honderden scherven uiteen op het parket. De vaas was niet meer te redden. Nu kan ik er wel om lachen, maar destijds vond ik het verschrikkelijk. Waarschijnlijk zaten er al wat haarscheurtjes in het porselein."

"Een andere bijzondere vondst op de vrijmarkt was een knipwerk van papier dat dateerde uit de zeventiende of achttiende eeuw. De waarde? Zo'n 250 euro. Helaas had het 's ochtends geregend en hadden de verkopers het knipwerk niet in veiligheid gebracht. Ik heb het wel gekocht, maar 's middags droogde het op en krulde het papier helemaal om. Het was zo goed als waardeloos geworden."



"Mijn meest bijzondere vondst op de vrijmarkt is een klokje in de stijl van de Amsterdamse School. Ik kocht 'm voor - toen nog - 10 gulden en het was bijna 1.000 gulden waard. Het klokje was gemaakt van coromandel (een houtsoort, red.) en het houtsnijwerk was heel mooi uitgevoerd. Ik heb er eerst zelf van genoten, maar het klokje na een jaar verkocht."

Antiquair Dennis Laseur met een houten klokje. (Foto: Privéarchief)