Een Koningsdag zonder vrijmarkt is als een verjaardag zonder taart. Van grote steden tot in kleine dorpjes en weilanden verkopen Nederlanders hun oude spullen. Danny Post van vintageblog Go with the Vlo tipt zes vrijmarkten die de moeite waard zijn.

Binnenstad, Alkmaar

"Op de vrijmarkt in Alkmaar heerst een ongedwongen sfeer", vertelt Post. "Er zijn veel leuke kroegjes en terrassen. Daarnaast zijn de spullen goed, dat zie je vaker in de kleinere steden. Er zijn bijvoorbeeld mooie serviezen en vazen. Ook zijn er veel retro stoffen te koop."

Waar: binnenstad, Alkmaar

Wanneer: vanaf 9.00 uur

Apollolaan, Amsterdam

De markt op de Apollolaan in Amsterdam is een echte aanrader, zegt Post. "Eerst was het een vrij onbekende vrijmarkt. Nu is het populair geworden. Er staat een leuk slag mensen, die hun spullen verkopen omdat ze dat gezellig vinden." Er is veel antiek en design te vinden op de markt. "Maar dan moet je er wel om 6.00 uur zijn. De kleding is ook goed, er zijn veel leuke merken."

Post noemt nog drie alternatieven voor het overvolle centrum van Amsterdam: een grote kindervrijmarkt op de NSDM-werf, het 'kinderverkoopparadijs' in het Erasmuspark en de gemoedelijke kleine straatjes van de Elandsgracht.

Waar: Apollolaan, Amsterdam

Wanneer: vanaf 6.00 uur

Stadscentrum, Groningen

In het stadscentrum van Groningen, bij de singels en in de buurt van het Groninger Museum, is een vrijmarkt waar volgens Post mooie items worden verkocht. "Zo zijn er designlampen, designmeubelen en lp's. Hoe meer je de provincie intrekt voor de vrijmarkten, hoe beter de waren worden. Dat komt doordat er goed voor wordt gezorgd."

Waar: stadscentrum, Groningen

Wanneer: vanaf 9.00 uur

'Het is de moeite waard om in kleine dorpjes rond te snuffelen.' (Foto: ANP)

Lunteren en Meulunteren

Het is volgens Post de moeite waard om in de kleine dorpjes rondom Ede te snuffelen op Koningsdag. "In Lunteren zijn de spullen van goede kwaliteit. Je kunt hier antiek, emaillen producten en keukenspullen vinden." In Meulunteren is een andersoortige vrijmarkt. "Deze markt lijkt wel een countryfair, het ligt midden in de velden. Er is ook een goederenveiling en een rundveeveiling. Het is geen grote vrijmarkt, maar wel een waar je hart nog een sprongetje maakt."

Waar: Dorpsstraat in Lunteren en Kattenbroekerweg in Meulunteren

Wanneer: vanaf 09.00 uur Lunteren en 10.00 uur in Meulunteren

Kralingen en Liskwartier, Rotterdam

Wie naar een relaxte vrijmarkt in een mooie omgeving wil, kan naar het Rotterdamse Kralingen gaan. "Dit is een buurt met mooie huizen en villa's. Er heerst en leuke sfeer, er zijn eetkraampjes en goede boeken." Er is ook een vrijmarkt in het Liskwartier, dat Post de 'bakfietsbuurt' van Rotterdam noemt. "Hier wonen hippe, creatieve tweeverdieners met kinderen. De sfeer is goed en er zijn leuke spullen, ook voor kinderen. En is niet veel afgekloven speelgoed, maar de betere afdankertjes."

Waar: Kralingen en Liskwartier, Rotterdam

Wanneer: vanaf 7.00 uur in Kralingen en 10.00 uur in Liskwartier

Stadscentrum, Delft

In Delft is een grote vrijmarkt in het oude stadscentrum. "Het is er druk, maar deze markt is veel minder massaal dan die in Utrecht of Amsterdam. Het oude stadscentrum is een prachtige omgeving en heel pittoresk. Mijn tip is om te starten bij het Doelenplein, ook om het plein liggen veel straatjes waar mensen echt leuke spullen verkopen. Er heerst een beetje een Frans sfeertje op het knusse plein."