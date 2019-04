Waarschijnlijk is het op Koningsdag in grote delen van het land regenachtig. Het is vrijwel zeker dat de temperatuur zaterdag niet boven de 14 graden uitkomt, voorspellen verschillende weerdiensten woensdag.

Een lagedrukgebied leidt vanaf vrijdag tot meer bewolking en diverse buien, stelt Weerplaza. Het gaat dan zaterdagochtend vanuit het westen regenen. 's Middags breiden de buien zich uit over de rest van het land.

Dat op veel plaatsen neerslag gaat vallen, durft de weerdienst met zekerheid te zeggen. Hoe laat het zaterdag gaat regenen, hangt af van wat de koers van het lagedrukgebied zal zijn. In het slechtste scenario blijft het de hele dag regenachtig met aan zee ook veel wind.

In het meest gunstige scenario vallen de eerste regendruppels vroeg in de ochtend en blijft het 's middags op veel plekken droog met afwisselend een bui en komt af en toe de zon tevoorschijn. De kans op een droge Koningsdag is het grootst in het noorden van het land.

Koning Willem-Alexander, die zaterdag zijn 52e verjaardag viert in de stad Amersfoort, doet er verstandig aan zijn paraplu mee te nemen.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Donderdag 18° 9° Z 5 Vrijdag 17° 9° Z 4 Zaterdag 14° 8° ZW 4 Zondag 12° 6° ZW 4 Maandag 15° 6° Z 3

Tijdens Koningsnacht blijft het waarschijnlijk droog

Tijdens Koningsnacht, de avond voor Koningsdag, is het waarschijnlijk nog droog. De kans op een bui is in het westen het grootst. 's Nachts koelt het af tot ongeveer 9 graden.

De koudste editie van een koninklijke feestdag ooit is die van 1970 met een maximumtemperatuur van 8,6 graden. Tijdens de editie van 1993 werd een warmterecord van 26,9 graden behaald in De Bilt.