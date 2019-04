De stad Amersfoort verwacht zo'n 40.000 tot 60.000 bezoekers te verwelkomen op Koningsdag. Om de dag soepel te laten verlopen, gelden in de stad andere regels dan normaal. Dit moet je weten als je Koningsdag gaat vieren in Amersfoort.

Hoe kom je er?

Een groot gedeelte van de binnenstad van Amersfoort is op 26 april vanaf 20.00 uur tot 27 april 15.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Zowel met de auto als de fiets kun je dan niet meer het centrum in. Ook parkeergarages die aan de koningsdagroute liggen, blijven gesloten.

Wil je toch met de auto naar Amersfoort, dan kun je terecht op een tijdelijk parkeerterrein aan de Mijnhouwweg/Chromiumweg in het Industriekwartier. Verkeersborden leiden je ernaartoe vanaf de provinciewegen. Vanaf het parkeerterrein gaat er een gratis pendelbus naar de stad.

Op Koningsnacht en –dag gaat de Oranjedienstregeling van NS in. Er rijden dan langere treinen naar Amersfoort. Vanaf het station is het nog een paar minuten lopen naar het centrum. De stadsbussen zijn op Koningsdag gratis.

Waar kun je de koning zien?

De stad Amersfoort rekent op 40.000 tot 60.000 bezoekers in de stad tijdens Koningsdag, naast de 156.000 reguliere bewoners. Het is daarom aan te raden ruim op tijd te komen als je een goede plek vooraan wil bemachtigen. Het bezoek van de koninklijke familie start om 11.00 uur en duurt tot 13.00 uur.

Toeschouwers kunnen overal langs de route staan. Op het Eemplein en in Plantsoen West sta je het dichtste bij de toiletten en bij waterpunten. De dichtstbijzijnde mindervalidentoiletten staan bij de Kleine Haag en op het Eemplein Op vijf plekken langs de route kun je oversteken naar de andere kant. Dat kan tot 10.30 uur, daarna sluiten de hekken tot na het vertrek van de koninklijke familie.

Waar moet je verder nog rekening mee houden?

Een gedeelte van de binnenstad van Amersfoort is tijdens Koningsdag benoemd tot evenemententerrein. Dit betekent dat er bepaalde huisregels gelden. Zo kun je bijvoorbeeld worden gefouilleerd en is het niet toegestaan zelf alcohol mee te nemen. (Nep)wapens of voorwerpen die als wapen kunnen dienen worden in beslag genomen.

Wat is er verder nog te doen?

Na de afsluiting op het Eemplein, gaan de festiviteiten in de stad nog de hele dag door. Hier is een overzicht van wat er zoal te doen is.

Eemplein: livemuziek

Als de koninklijke familie vertrokken is, is het Eemplein gratis toegankelijk voor iedereen. Er worden optredens gegeven door onder anderen Maan, Peter Beense, John de Bever, Jan Smit en Barry Paf.

Waar: Eemplein

Wanneer: 27 april van 13.30 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Lavendelstraat: dj's en dansen op straat

In de Lavendelstraat draaien 's middags drie dj's en kan er op straat worden gedanst. De café's en kroegen in de Lavendelstraat hebben buitenbarren opgezet.

Waar: Lavendelstraat

Wanneer: 27 april vanaf 16.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Groenmarkt: Simon van Rooij en feestband

Ook op de Groenmarkt is livemuziek. Het programma gaat hier nog twee uur langer door dan op het Eemplein. Simon van Rooij van The Voice of Holland en de Groenmarkt Party Band, die uit verschillende Amersfoortse muzikanten bestaat, spelen nieuwe en oude hits.

Waar: Groenmarkt

Wanneer: 27 april vanaf 13.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

De Hof: Disco, funk, house, bands en dj's

De Hof is een van de grootste terrassenpleinen van Amersfoort. Op Koningsdag komt het plein vol te staan met barretjes, dj-booths en podia. Onder anderen George du Poisson komt vinylplaten draaien en De Disco Band covert alle meezingers.

Waar: Hof

Wanneer: 27 april van 13.00 tot 21.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Zandvoort aan de Eem: Kinderfestival

Bij Zandvoort aan de Eem zijn er kinderactiviteiten, zoals een kinderdisco, een knutselhoek, een fietsversierwedstrijd en graffitikunstwerken.