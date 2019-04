Zaterdag brengt de koninklijke familie een bezoek aan Amersfoort. Twee uur lang lopen ze door de binnenstad om bezoekers te ontmoeten en activiteiten bij te wonen. Dit is de route die de familie aflegt.

De koninklijke familie loopt 1.075 meter door de binnenstad van Amersfoort. (Gemaakt met LocalFocus)

Ontvangst op de Kleine Haag

De koninklijke familie komt om 11.00 uur aan in Amersfoort. Ze stappen uit de bus bij de Kleine Haag en worden ontvangen door de burgemeester. Er volgt een kort fotomoment, waarna de familie aan het programma begint.

Zuidsingel en Krankeledenstraat

Wanneer de koninklijke familie over de Zuidsingel loopt, klinkt er muziek vanaf de overkant van het water. Verschillende muzikanten spelen hier in de achtertuinen. Er klinkt boogiewoogie muziek, een eerbetoon aan Mondriaan, die in Amersfoort is geboren.

In de Krankeledenstraat wordt de Onze Lievevrouwentoren gepresenteerd. Sky-Motion voert een 'verticale dans' uit op de toren.

Westsingel en Stadhuisplein

Aan de Westsingel wordt de koninklijke familie toegezongen door Holland Opera, een nationaal operagezelschap dat vanuit Amersfoort werkt. Holland Opera speelt een korte scene.

Vervolgens worden op het Stadshuisplein de sporttalenten van de stad gepresenteerd: straatvoetballers, freerunners en basketballers demonstreren met hun coaches hun kunsten.

Plantsoen West en Eemplein

Vanaf het Stadhuisplein lopen de koning zijn familie door het Plantsoen West. Hier is een festival opgezet met foodtrucks, muziek en cultuur. Ook presenteert dierenpark Amersfoort hier een aantal 'koninklijke' dieren. Het festival blijft ook na het bezoek van het koningspaar toegankelijk.

Het bezoek wordt afgesloten op het Eemplein. Artiesten zoals Maria Fiselier, Diggy Dex en Wudstik geven een korte eindshow, begeleid door de Marcel Fisser band. Ter afsluiting wordt samen het Wilhelmus gezongen en neemt de familie afscheid. Om 13.00 uur is het programma afgelopen.

Na het koninklijk bezoek is het de de rest van de middag nog feest op het Eemplein. Maan, Peter Beense, Jan Smit en Barry Paf treden daar op. Ook in de Lavendelstraat, op de Groenmarkt en de Hof is er de hele dag muziek en activiteiten.