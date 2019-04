Op Koningsdag worden door heel Nederland feesten en festivals georganiseerd. Vaak moeten daarvoor kaartjes worden gekocht, maar er zijn ook gratis feesten. Een overzicht.

Royal Dutch - Eindhoven

In Eindhoven wordt Royal Dutch georganiseerd. Op dit festival op het Stadhuisplein hoor je urban-, house- en EDM-beats van onder meer Puinhoop Kollektiv en Billy The Kit. Let op: Royal Dutch Eindhoven hanteert een minimumleeftijd van achttien jaar en voor de toegang van het terrein geldt 'vol is vol'.

Waar: Stadhuisplein, Eindhoven

Wanneer: 12.00 tot 1.00 uur

Meer informatie

KingSize Arnhem Festival - Arnhem

In Arnhem kun je op de Markt los tijdens het KingSize Festival. Die naam is geen grootspraak, want er wordt zowel qua artiesten als productie flink uitgepakt. Met namen als Boef, Diaz & Bruno, Yung Felix, SFB, Afro Bros, Nafthaly Ramona en Sjaak kun je een flinke portie opzwepende hiphop en house verwachten. Ook op andere locaties in Arnhem zijn gratis feesten.

Waar: Markt, Arnhem

Wanneer: 12.00 tot 23.00 uur

Meer informatie

Vrijhaven - Amsterdam

Op de NSDM-werf in Amsterdam wordt flink gedanst op Koningsdag; er zijn dj's, kleine bandjes en dancefeesten. Er is niet alleen muziek op de scheepswerf, maar er zijn ook een circus, een kindervrijmarkt en een karaokemachine.

Waar: NSDM-werf, Amsterdam

Wanneer: hele dag

Meer informatie

The Life I Live Festival - Den Haag

Den Haag heeft niet één, maar vijf podia waar je gratis kunt feesten. De Hofstad verandert in een groot gratis festival. Onder andere Mr. Polska, Thijs Boontjes en Tabanka zijn te horen. Er treden veel Haagse bands op in de stad. Op het Radar Live-podium staat bijvoorbeeld jong en lokaal talent centraal.

Waar: heel Den Haag

Wanneer: 19.00 tot 1.00 uur

Meer informatie

Door heel het land heen worden op Koningsdag feesten georganiseerd. (Foto: ANP)

Beat-Rix Open Air en Hofman Café - Utrecht

Wie van een dancefeest houdt, moet op het Janskerkhof in Utrecht zijn. Discotheek Woolloomooloo organiseert Beat-Rix Open Air. Het terrein wordt wel afgesloten met hekken, mede omdat de toegang voor achttien jaar en ouder is. Een ander gedeelte van het Janskerkhof is toebedeeld aan Hofman Café, waar feesten voor 21 jaar en ouder worden georganiseerd. Daarnaast zijn er nog veel meer gratis feesten in het centrum, zoals op het Domplein.

Waar: Janskerkhof, Utrecht

Wanneer: 12.00 tot 18.00 uur

Meer informatie

Koningsfestival - Enschede

Op de Oude Markt in Enschede staan twee podia waar verschillende optredens zijn. Zo treden bijvoorbeeld Van Dik Hout en The First Showband op. Op meer locaties in de stad is muziek en zijn er activiteiten, zoals in de Walstraat en de Hofstraat.

Waar: Oude Markt, Enschede

Wanneer: 12.00 tot 19.00 uur

Meer informatie

Vismarkt - Groningen

De Groningse Vismarkt kleurt met Koningsdag oranje; er staat een groot podium op de markt waar allerlei artiesten en dj's optreden. De dag begint met een kinderdisco om 10.00 uur. Vanaf 12.30 uur begint het programma voor jongeren en volwassen, met als vermoedelijk hoogtepunt Nielson om 19.00 uur.

Waar: Vismarkt, Groningen

Wanneer: 20.00 uur tot 2.30 uur

Meer informatie

Koningsfestival - Deventer

In Deventer vindt in het Havenkwartier een uitgebreid festival plaats, dat groter is opgezet dan vorige jaren. Er is een overdekte tent, waarin onder anderen Jody Bernal optreedt. Fans van André Hazes zijn hier ook op de goede plek, want de showband Een avond met H6 treedt op. Daarnaast is er een podium met house en techno.

Waar: Havengebied, Deventer

Wanneer: 13.00 tot 00.00 uur

Meer informatie

Kingsday at Hotel New York - Rotterdam

Op Koningsdag verandert het terras van Hotel New York in Rotterdam in een gezellig Oranje-feest. Naast dansen op muziek van verschillende dj's, kan er ook gegeten en dronken worden.