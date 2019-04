Presentator Humberto Tan en advocaat Gerard Spong zijn twee van de 2.881 mensen die vrijdag een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Spong is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De 72-jarige advocaat krijgt de titel mede omdat "geen enkele Nederlandse strafadvocaat zich zo langdurig en met zo veel zaken heeft bijgedragen aan de cassatierechtspraak en de strafcassatiebalie is mede onder de invloed van betrokkene tot bloei gekomen als specialisatie binnen de advocatuur".

Het orgaan dat adviseert over de uitreiking van de lintjes is daarnaast zeer positief over de lezingen en optredens die Spong geeft en hoe hij daarmee juridische vraagstukken in duidelijke en begrijpelijke taal weet toe te lichten voor een groot publiek.

Tan is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, voor zijn activiteiten als vrijwilliger. Zo werkt de presentator als ambassadeur van het Wereld Natuur Fonds, het Rode Kruis en de Johan Cruijff Foundation. Tan zet zich daarnaast ook middels andere projecten in voor meer sport voor jongeren en heeft zich in het verleden ingezet voor stichtingen als het Leger des Heils, Het Vergeten Kind en Orange Babies.