Bijna 2.900 mensen hebben vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen. 1.873 mannen en 1.008 vrouwen zijn gedecoreerd. De meeste mensen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De provincie Noord-Brabant telt met 536 personen de meeste onderscheidingen. Daarna volgen Zuid-Holland (522) en Gelderland (398).

Opvallend is het hoge aantal uitgereikte koninklijke onderscheidingen op de Caribische eilanden. Dat komt doordat nieuwe leden van de decoratiecommissie op Aruba actief op zoek zijn gegaan naar mensen die een onderscheiding verdienden. Die zoektocht resulteert in 35 decoraties op Aruba, terwijl dat er vorig jaar nog maar acht waren. Op Curaçao krijgen veertien mensen een lintje, op Sint-Maarten drie en op Bonaire één.

De oudste persoon die een lintje heeft gekregen is de 94-jarige Gerrit Karssenberg. De gepensioneerde wis- en natuurkundedocent is al sinds 1975 vrijwilliger bij een kerk in zijn woonplaats Amersfoort. Ook helpt hij asielzoekers met het leren van Nederlands.

De jongste gedecoreerde is de 25-jarige professioneel handboogschieter Mike Schloesser. Hij won vorig jaar de drie grootste wereldkampioenschappen in het handboogschieten en is de eerste schutter ter wereld die 600 punten, het maximale aantal, tijdens een toernooi schoot.

Politieagent krijgt erepenning nadat hij benen brak bij brand

Van alle 2.881 gedecoreerden krijgt Zefanja Engberts uit Houten als enige een Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. De politieagent ging in juni vorig jaar een appartementencomplex in Utrecht binnen toen daar brand was uitgebroken.

Engberts raakte ingesloten door de rook, sloeg vervolgens een raam in en liet zich daaruit vallen. Daarbij brak hij beide benen. Hij krijgt de penning in brons.

Onder de bijna 2.900 mensen die een koninklijke onderscheiding krijgen, zijn ook een aantal bekende Nederlanders. Zo is advocaat Gerard Spong benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, net als topscheidsrechter Björn Kuipers. Humberto Tan is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn vrijwilligerswerk.