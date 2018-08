Koning en koningin vieren Koningsdag in 2019 in Amersfoort

De ideeën voor de invulling van de feestdag worden nog uitgewerkt, maakt de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekend. Mensen die een bijdrage aan Koningsdag willen leveren, kunnen zich bij de gemeente Amersfoort melden.

Burgemeester Lucas Bolsius reageerde opgetogen op het nieuws. "Het is een eer voor de stad en de regio Amersfoort dat de koning zijn verjaardag hier samen met zijn familie wil vieren. Deze regio, de dorpen en de stad hebben alles in huis om de koninklijke familie een geweldige dag te bieden. Ik weet zeker dat wij dit fantastisch met elkaar kunnen doen."

Dat Bolsius naast Amersfoort ook nadrukkelijk de omliggende regio noemt, lijkt deel van een trend om op de nationale feestdag breder te kijken dan alleen naar de stad die door de koninklijke familie aangedaan wordt.

Koningsdag 2018 stond in teken van problemen gaswinning

Afgelopen jaar reisde de koninklijke familie naar Groningen om de 51e verjaardag van de vorst te vieren. Dat bezoek stond voor een belangrijk deel in het teken van de problemen rond de gaswinning in die provincie. Verschillende dorpen waren in de Groningse hoofdstad vertegenwoordigd om over dat dossier te spreken.

Willem-Alexander was vol lof over de ontvangst in het Noorden. "Groningen, stad en ommelanden, jullie hebben laten zien dat jullie 'één' zijn en we zijn trots op jullie", zei de koning. Hij noemde daarbij specifiek de gedupeerden van de aardbevingen in het wingebied. Ook kroonprinses Amalia toonde zich zeer begaan met hun problemen.